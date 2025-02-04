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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Чому Трамп хоче українські рідкісноземельні метали?

glavcom.ua
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Геологічні дослідження показують, що значна частина світових рідкісноземельних металів знаходиться в Україні
колаж: glavcom.ua

Україна має значну кількість важливих рідкісноземельних металів

США у контексті глобальної протидії Китаю шукають джерела постачання критично важливих рідкісноземельних металів.

Чому це важливо? Ну бо вони використовують їх у високотехнологічних і військових галузях.

Рідкісноземельні елементи (зокрема, неодиєм, диспрозій, празеодим, скандій та інші лантаноїди) є незамінними при виробництві потужних постійних магнітів, що використовуються у сучасних бойових системах.

Ракети, авіаційні двигуни, системи протиповітряної оборони, високотехнологічні пристрої (наприклад, смартфонах, електромобілях, сонячних панелей, комп'ютерних компонентів) – це не повний перелік.

Так сталось, що Україна має значну кількість таких металів.

Хто ще має? Наприклад, Китай.

Сьогодні Китай контролює до 70% видобутку та до 90% обробки рідкісноземельних елементів на глобальному рівні, що дає йому потужний важіль впливу як у торгівельних, так і у геополітичних відносинах.

США бореться з Китаєм.

Бо для них саме Китай, а не Росія, є головним суперником.

Тож вони прагнуть зменшити свою залежність від китайського постачання через розвиток альтернативних джерел і укладання угод із країнами, які мають значні запаси цих матеріалів.

І Україна, з її значними геологічними ресурсами, може стати одним із таких партнерів.

Геологічні дослідження показують, що значна частина світових (!) рідкісноземельних металів знаходиться на Українському щиті.

Хоча Україна не веде масштабного видобутку рідкісноземельних елементів (відсутність технологій, війна тощо), існують перспективні родовища, зокрема у південно-західних і південних регіонах.

Донецька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Херсонська області – це клондайк на якому ідентифіковано унікальні або великих масштабів рудні прояви таких елементів.

Тож якщо американські підприємці (закреслено корпорації під захистом приватних військових корпорацій) зайдуть в Україну то отримаємо класичний win/win

Америка зможе:

  • зменшити залежність від китайських поставок;
  • забезпечити виробництво оборонної продукції та високотехнологічних товарів;
  • посилити геополітичну позицію США та її союзників у суперництві з Китаєм.

Україна отримає:

  • американські бази, американських інвесторів та доходи у бюджет;
  • працевлаштування ветеранам, які із задоволенням будуть захищати тут іноземний капітал;
  • і звісно американських військових. І це стане реальними гарантіями безпеки.

І повірте, це буде навіть краще чим війська НАТО.

Росіяни ніколи не насміляться напасти на території де стоятимуть американські підприємства під охороною американської армії.

Підсумовуємо.

США, які зацікавлені в українських рідкісноземельних металах через їх критичне значення для оборонної та високотехнологічної промисловості, будуть максимально задіювати всі ресурси аби в Україні настав мир.

Вони дадуть гарантії безпеки, але за це будуть вимагати свою плату.

В їхніх очах це чесна згода. Вони нам дають безпеку, а самі отримують ресурс для протистояння з Китаєм, який домінує на світовому ринку цих матеріалів.

Україна за таких обставин стає стратегічним партнером, яка постачає неодій, диспрозій, празеодим та інші лантаноїди до США.

Ми стаємо важливою ланкою екосистеми та геополітичного щита для США.

Це найкращі гарантії того, що Росія сюди більше не полізе.

Але звісно, країні та владі доведеться мінятися... Але це тема іншого посту.

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Джерело
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Теги: росія бюджет війна Китай Україна

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