Трансплантації в Україні. Вінницька обласна лікарня потрапила до топ-10

За 2024-й рік вінницькі лікарі здійснили три пересадки серця і 18 пересадок нирки

Вінницька лікарня Пирогова серед лідерів трансплантацій в Україні

Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова увійшла в десятку кращих за кількістю проведених трансплантацій в Україні у 2024 році. Такі результати заклад демонструє другий рік поспіль. Про це повідомили на сторінці департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА.

За кількістю проведених трансплантацій Вінницька обласна лікарня Пирогова на 7 місці. За 2024-й рік лікарі здійснили три пересадки серця і 18 пересадок нирки.

За інформацією Українського центру трансплант-координації, в Україні протягом 2024 року трансплант-командами 28 медичних центрів виконано 516 органних пересадок. Переважна більшість з них – від посмертного донора.