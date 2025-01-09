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Трансплантації в Україні. Вінницька обласна лікарня потрапила до топ-10

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Трансплантації в Україні. Вінницька обласна лікарня потрапила до топ-10
За 2024-й рік вінницькі лікарі здійснили три пересадки серця і 18 пересадок нирки
фото: depositphotos.com

Вінницька лікарня Пирогова серед лідерів трансплантацій в Україні

Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова увійшла в десятку кращих за кількістю проведених трансплантацій в Україні у 2024 році. Такі результати заклад демонструє другий рік поспіль. Про це повідомили на сторінці департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА.

За кількістю проведених трансплантацій Вінницька обласна лікарня Пирогова на 7 місці. За 2024-й рік лікарі здійснили три пересадки серця і 18 пересадок нирки.

Трансплантації в Україні. Вінницька обласна лікарня потрапила до топ-10 фото 1

За інформацією Українського центру трансплант-координації, в Україні протягом 2024 року трансплант-командами 28 медичних центрів виконано 516 органних пересадок. Переважна більшість з них – від посмертного донора.

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Теги: лікарня Україна Вінниця Вінниччина

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