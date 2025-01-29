На Алясці розбився американський винищувач F-35

Пілот оголосив про аварійну ситуацію в польоті, але встиг катапультуватися

Американський винищувач F-35 розбився у штаті Аляска під час заходу на посадку. Про це пише АР.

«Пілот військово-повітряних сил США вижив під час аварії винищувача F-35, який розбився під час навчального польоту на Алясці», – йдеться у повідомленні.

Інцидент стався на військовій базі поблизу міста Фербенкс.

Зазначається, що пілот оголосив про аварійну ситуацію в польоті, але встиг катапультуватися і зараз перебуває у стабільному стані та проходить обстеження в медичному закладі. Однак літак зазнав серйозних пошкоджень під час заходу на посадку.

ВПС США пообіцяли ретельно вивчити усі обставини аварії, аби мінімізувати ймовірність повторення подібного.

JUST IN: F-35 fighter jet crashes at Eielson Air Force Base in Alaska. The pilot survived pic.twitter.com/zEuPNY8jqk — BNO News (@BNONews) — BNO News (@BNONews) January 29, 2025

Видання нагадує, що у травні минулого року літак F-35 розбився у штаті Нью-Мексико на півдні США.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс вперше підіймав норвезькі винищувачі F-35, дислоковані у Польщі, щоб захистити повітряний просторі на східному фланзі. Винищувачі були підняті у відповідь на «величезну кількість» російських літаків у повітрі.

До слова, український пілот вперше в історії за один бойовий виліт винищувача F-16 знищив одразу шість крилатих російських ракет. Це сталося під час масованої ракетно-дронової атаки у грудні 2024 року.