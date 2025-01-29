Енергетична політика Трампа лякає європейські компанії – Bild

Незважаючи на те, що ціни на енергоносії на світовому ринку знижуються, у Європі вони не будуть такими низькими, як у США

«Бури, дитинко, бури!» (Drill, Baby, Drill!) – такий девіз енергетичної політики США за Дональда Трампа. Новий президент має намір значно розширити видобуток нафти та газу. Це спричинить наслідки для довкілля та клімату, а також для світової економіки, пише Bild.

З одного боку, розширення видобутку має зменшити ціни на енергоносії. З іншого боку, як пояснив економіст Тіло Шефер, це може призвести до «посилення залежності» від нафти та газу в США: «Ми одного разу вже болісно відчули, які ризики несе сильна залежність від імпорту газу. Ми не повинні повторювати ту саму помилку, щоб не стати іграшкою в руках адміністрації Трампа».

Незважаючи на те, що ціни на енергоносії на світовому ринку знижуються, у Європі вони не будуть такими низькими, як у США. Нове опитування Інституту німецької економіки в Кельні (опитана 2051 компанія) показало: майже третина з опитаних фірм очікує зниження конкурентоспроможності та збитків через більш високі витрати порівняно зі США.

На думку економіста професора Йєнса Зюдекума з університету Дюссельдорфа, це показує «наскільки драматична ситуація в Європі».

«Завдяки зниженню податків, меншій бюрократії та регулюванню, а також можливому подальшому падінню цін на енергоносії, США ставатимуть все більш привабливим місцем для інвестицій. Тренд на перенесення виробничих потужностей у США, ймовірно, посилиться, а поступовий відтік нашої промисловості стане ще драматичнішим», – попереджає професор Зюдекум.

До слова, США ризикують зіткнутися з енергетичною кризою. У наступні десять років дефіцит електричної енергії може торкнутися половини території Сполучених Штатів. Це спричинить перебої в електропостачанні та змусить економити енергію.