Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Енергетична політика Трампа лякає європейські компанії – Bild

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Енергетична політика Трампа лякає європейські компанії – Bild
США трансформують свою енергетичну політику
фото із відкритих джерел

Незважаючи на те, що ціни на енергоносії на світовому ринку знижуються, у Європі вони не будуть такими низькими, як у США

«Бури, дитинко, бури!» (Drill, Baby, Drill!) – такий девіз енергетичної політики США за Дональда Трампа. Новий президент має намір значно розширити видобуток нафти та газу. Це спричинить наслідки для довкілля та клімату, а також для світової економіки, пише Bild.

З одного боку, розширення видобутку має зменшити ціни на енергоносії. З іншого боку, як пояснив економіст Тіло Шефер, це може призвести до «посилення залежності» від нафти та газу в США: «Ми одного разу вже болісно відчули, які ризики несе сильна залежність від імпорту газу. Ми не повинні повторювати ту саму помилку, щоб не стати іграшкою в руках адміністрації Трампа».

Незважаючи на те, що ціни на енергоносії на світовому ринку знижуються, у Європі вони не будуть такими низькими, як у США. Нове опитування Інституту німецької економіки в Кельні (опитана 2051 компанія) показало: майже третина з опитаних фірм очікує зниження конкурентоспроможності та збитків через більш високі витрати порівняно зі США.

На думку економіста професора Йєнса Зюдекума з університету Дюссельдорфа, це показує «наскільки драматична ситуація в Європі».

«Завдяки зниженню податків, меншій бюрократії та регулюванню, а також можливому подальшому падінню цін на енергоносії, США ставатимуть все більш привабливим місцем для інвестицій. Тренд на перенесення виробничих потужностей у США, ймовірно, посилиться, а поступовий відтік нашої промисловості стане ще драматичнішим», – попереджає професор Зюдекум.

До слова, США ризикують зіткнутися з енергетичною кризою. У наступні десять років дефіцит електричної енергії може торкнутися половини території Сполучених Штатів. Це спричинить перебої в електропостачанні та змусить економити енергію.

Читайте також:

Теги: президент політика бізнес Дональд Трамп газ енергетика США Європа нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Максим Жорін закликав українців до боротьби
Ворог уже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців
5 сiчня, 16:58
На думку Пашиняна, в Баку очікують, що Вірменія відповість агресивно, щоб потім казати про порушення режиму припинення вогню з боку вірменської армії
Алієв назвав Вірменію «фашистською державою». Пашинян відреагував
8 сiчня, 15:02
Що робити, коли низька зарплата? Нардеп дав універсальну пораду
Що робити, коли низька зарплата? Нардеп дав універсальну пораду
10 сiчня, 05:28
Зеленський подякував Японії за рішучі дії на підтримку України
Зеленський відреагував на рішення уряду Японії щодо нових санкцій проти РФ
10 сiчня, 18:22
Ярослав Грицак вважає, що будь-яке використання теми Волині в політичних дискусіях – це шкідливо і не на часі
Волинська трагедія. Ярослав Грицак пояснив, навіщо підписав спірне комюніке українських і польських істориків
10 сiчня, 20:54
В Україні з'явилося нове свято: указ президента
В Україні з'явилося нове свято: указ президента
15 сiчня, 12:33
Румуни, які проживають за кордоном, матимуть три дні для голосування
Румунія затвердила новий графік президентських виборів
16 сiчня, 17:02
Президент США Дональд Трамп і президент Колумбії Густаво Петро
Колумбія вводить 25% мита на імпорт США у відповідь на заяву Трампа
27 сiчня, 00:53
Закордонні видання наголошували на тому, що це вже другий термін Трампа і повністю нова політика США
Інавгурація Трампа. Яскраві та неочікувані обкладинки з різних країн світу
24 сiчня, 09:35

Економіка

Енергетична політика Трампа лякає європейські компанії – Bild
Енергетична політика Трампа лякає європейські компанії – Bild
Компанії ЄС зажадали від Єврокомісії вжити заходів щодо Apple, Google та Meta
Компанії ЄС зажадали від Єврокомісії вжити заходів щодо Apple, Google та Meta
Страшний сон Москви: Китай та Індія зупинили закупівлі російської нафти
Страшний сон Москви: Китай та Індія зупинили закупівлі російської нафти
Заборона постачання ігрових приставок? Євросоюз готує нові санкції для РФ – ЗМІ
Заборона постачання ігрових приставок? Євросоюз готує нові санкції для РФ – ЗМІ
США випустять долари нового зразка: коли чекати
США випустять долари нового зразка: коли чекати
Coca-Cola відкликає продукцію по всій Європі через небезпеку
Coca-Cola відкликає продукцію по всій Європі через небезпеку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
72K
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
44K
Українці масово відправляють росіянам гроші: у чому хитрість
44K
Посадовиця МСЕК Львівщини, за яку взялися правоохоронці, задекларувала коштовну Божу матір
38K
Борщу не буде? Метеоролог – про наслідки аномально теплої зими для українського агросектору

Новини

Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Вчора, 05:56

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua