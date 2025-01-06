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«‎Бусифікація», втома чи МСЕК? Словник сучасної української мови назвав слово 2024 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«‎Бусифікація», втома чи МСЕК? Словник сучасної української мови назвав слово 2024 року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Серед претендентів на звання слова 2024 року були: СЗЧ, Курська операція, втома, переговори, МСЕК, популізм та інші

«‎Бусифікація» стала словом 2024 року, за версію словника сучасної української мови та сленгу «‎Мислово». Неологізм, який позначає примусову мобілізацію за прискореною процедурою, перебував в центрі суспільної торік. Про це повідомляється на сайті словника.

«Термін вказує на проблеми з мобілізацією, коли кількісні показники переважають над якісними, а права людини (подекуди разом зі здоровим глуздом) відходять на другий план. Слово утворене від кореня «бус» у значенні «мікроавтобус» та суфіксоїда «-іфікація», який вказує на дію, перетворення (від лат. facio – роблю) за тим самим принципом, що і «русифікація» або «верифікація»», – йдеться у повідомленні.

Серед інших претендентів на звання слова року були:

  • СЗЧ (самовільне залишення частини) – через неефективну організацію і управління військами, зокрема і бусифікацію, СЗЧ набуло торік масового та загрозливого характеру;
  • Курська операція – як найуспішніша українська військова операція минулого року, яка сколихнула світовий інфопростір та підтвердила суб’єктність України;
  • втома – як закономірний результат війни на виснаження, яку веде проти України Російська Федерація;
  • переговори – бажання переговорів з метою досягнення перемир’я чи заморожування як результат виснаження від війни;
  • МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) – скандал з МСЕК та прокурорами як показник інституціоналізованої корупції в Україні;
  • популізм – у зв’язку з програмами «національний кешбек», «тисяча Зеленського» та початком розмов про вибори, пише словник;
  • «Магура» – морський дрон, як символ розвитку безпілотних систем, який змінив баланс сил у Чорному морі;
  • лалохезія (використання лайки для зняття болю або стресу) – слово стало одним з найвідвідуваніших у словнику, що ілюструє ситуацію нормалізації використання ненормативної лексики під час війни;
  • квадробери (представники дитячої субкультури, які копіюють тварин) – ця течія стала в Україні найбільш помітним культурним трендом року, що минув.

Нагадаємо, що Оксфордський словник англійської мови назвав іменник brain rot (дослівний переклад – гниття мозку, – «Главком») словом 2024 року. Про це пише The Guardian із посиланням на повідомлення пресслужби університету Oxford University Press. Йдеться про погіршення ментального чи інтелектуального стану людини через споживання надмірної кількості неякісного онлайн-контенту у соцмережах.

Як повідомлялося, manifest стало словом 2024 року за версією Кембриджського словника. Про це йдеться у блозі Cambridge Dictionary. Цьогоріч найпопулярнішим запитом на сайті словника стало слово manifest, яке шукали понад 130 тис. разів. У травні 2023 року Кембриджський словник додав це поняття до своєї бази.

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Теги: МСЕК Курщина словник вибори популізм скандал переговори Україна українці мобілізація українська мова

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