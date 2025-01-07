Усика визнано найкращим бійцем року за версією WBC

У 2018 – 2019 роках Усик володів званням абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг)

У грудні минулого року Усик успішно захистив свій пояс WBC у хевівейті та зміцнив домінування в дивізіоні

Всесвітня боксерська рада визнала українського важковаговика Олександра Усика найкращим бійцем 2024 року. Про це Всесвітня боксерська рада (WBС) повідомила в Іnstagram.

«Усик здійснив історичний подвиг, коли став абсолютним чемпіоном у крузервейті та надважкій вазі після перемоги над Тайсоном Ф'юрі в епічному поєдинку. У грудні минулого року Усик успішно захистив свій пояс WBC у хевівейті та зміцнив домінування в дивізіоні. Ці досягнення зміцнюють його спадщину, як одного з найвидатніших боксерів свого покоління», – пояснила свій вибір WBC.

Олександру Усику 37 років. У 2018 – 2019 роках він володів званням абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг).

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений World Boxing Council (@wbcboxing)

Нагадаємо, відомий портал BoxingScene назвав найкращого професіонального боксера 2024 року. Як повідомляє BoxingScene, першим став українець Олександр Усик, який вперше за 24 роки став абсолютним чемпіоном світу у суперважкому дивізіоні.

2024 року Олександр двічі переміг британця Тайсона Ф'юрі – у травні та грудні. Бій у грудні тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України. Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі.

Натомість Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.