Усика визнано найкращим бійцем року за версією WBC
У грудні минулого року Усик успішно захистив свій пояс WBC у хевівейті та зміцнив домінування в дивізіоні
Всесвітня боксерська рада визнала українського важковаговика Олександра Усика найкращим бійцем 2024 року. Про це Всесвітня боксерська рада (WBС) повідомила в Іnstagram.
«Усик здійснив історичний подвиг, коли став абсолютним чемпіоном у крузервейті та надважкій вазі після перемоги над Тайсоном Ф'юрі в епічному поєдинку. У грудні минулого року Усик успішно захистив свій пояс WBC у хевівейті та зміцнив домінування в дивізіоні. Ці досягнення зміцнюють його спадщину, як одного з найвидатніших боксерів свого покоління», – пояснила свій вибір WBC.
Олександру Усику 37 років. У 2018 – 2019 роках він володів званням абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг).
Нагадаємо, відомий портал BoxingScene назвав найкращого професіонального боксера 2024 року. Як повідомляє BoxingScene, першим став українець Олександр Усик, який вперше за 24 роки став абсолютним чемпіоном світу у суперважкому дивізіоні.
2024 року Олександр двічі переміг британця Тайсона Ф'юрі – у травні та грудні. Бій у грудні тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.
Боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України. Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.
Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі.
Натомість Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.
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