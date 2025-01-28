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Трамп доручив розробити «Залізний купол» для США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп доручив розробити «Залізний купол» для США
Трамп взявся за оборону США
фото із відкритих джерел

Трамп сказав, що будівництво «Залізного купола» буде «негайним», і підписав  відповідний указ

Президент США Дональд Трамп доручив голові Пентагону Піту Гегсету подати проєкт розгортання системи протиракетної оборони «Залізний купол Америки» протягом 60 днів, йдеться в указі американського лідера. Загрозу атаки балістичними, крилатими, гіперзвуковими ракетами та іншими засобами «повітряного нападу» названо «найкатастрофічнішою» для США.

«Протягом 60 днів з моменту публікації цього указу міністр оборони має подати президентові архітектуру та план створення щита протиракетної оборони наступного покоління», – зазначено у документі.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що будівництво системи схожої на «Залізний купол», для США є для нього головним пріоритетом, закликавши до «негайної» роботи над проєктом до підписання виконавчого указу.

Раніше Трамп заявив, що його адміністрація розпочне виробництво та розгортання тактичних систем протиракетної оборони «Залізний купол» на території Сполучених Штатів. Таку заяву він зробив під час свого виступу на мітингу перед прихильниками на спортивній арені Capital One у Вашингтоні.

Нагадаємо, європейські союзники та інші прихильники України сприйняли як позитивний сигнал погрози президента США Дональда Трампа запровадити нові тарифи і санкції проти Москви, якщо вона не піде на угоду про припинення війни. 

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Теги: тарифи міністр санкції Дональд Трамп погрози

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