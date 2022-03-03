Війна в російському тилу. Міняємо тактику

Наші зусилля починають давати свої плоди

Росіяни вигадали нову причину війни з Україною.

Точніше не так: вони більше не воюють з Україною, вони, для їхнього виборця, воюють з цілим Заходом.

Їхні вбиті, поранені, полонені і ваші дзвінки в Росію змушують їх гнати себе в пастку власної брехні.

Отже.

Відтепер всі росЗМІ отримали вказівку говорити, що проти них воює Захід (інакше пояснити кількість трупів неможливо) Всі школярі мають прослухати урок про Україну, де головний заспокійливий мотив звучить так: «Коли ти виростеш, все вже заспокоїться» Вони не мають відповіді на блокування спорту і культури крім того, що Захід їх боїться

Це якщо коротко, їхній концепт інформ війни.

А тепер коротко, що нам з цим робити.

Перше і найважливіше: ми не віримо в їхні революції, нам потрібно, щоб вони зрозуміли: це їхній Афганістан і дітей треба ховати від армії, бо тут їх уб‘ють. Вони мають бути деморалізовані.

Перед війною в РФ було 34% проти війни з Україною. Наше завдання зробити так, щоб кількість тих, хто проти війни досягло 50%, а ще 10% почали сумніватися. Тоді російська влада змушена буде більше відволікатися на внутрішні проблеми. І це наша ключова задача.

Ми продовжуємо дзвонити родичам і говорити про всі злочини росіян, про їх полонених та вбитих. В розмовах ми говоримо: «Ви воюєте не з Заходом, а тільки з українцями, які змушені захищати свою землю. У вас вже трупів майже стільки, скільки після Афгану, але буде ще більше. У вас валиться економіка і ви будете жити гірше. На фіга вам ця війна?» Людина ніколи не розуміє з першого разу. Завжди потрібно говорити кілька разів, тому не стомлюйтесь!

P.S всі ті розумники, які триндять, що це нічого не дасть – некорисні ідіоти. Згадайте інформполе 7 днів тому і зараз. Зараз Путін вже змушений пояснювати народу, що відбувається. І з кожним днем економічне невдоволення і потік похоронок все тяжче буде перекривати казками про війну з заходом. І ми тут повинні допомогти ще більше деморалізувати маси.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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