Війна в російському тилу. Міняємо тактику
Наші зусилля починають давати свої плоди
Росіяни вигадали нову причину війни з Україною.
Точніше не так: вони більше не воюють з Україною, вони, для їхнього виборця, воюють з цілим Заходом.
Їхні вбиті, поранені, полонені і ваші дзвінки в Росію змушують їх гнати себе в пастку власної брехні.
Отже.
- Відтепер всі росЗМІ отримали вказівку говорити, що проти них воює Захід (інакше пояснити кількість трупів неможливо)
- Всі школярі мають прослухати урок про Україну, де головний заспокійливий мотив звучить так: «Коли ти виростеш, все вже заспокоїться»
- Вони не мають відповіді на блокування спорту і культури крім того, що Захід їх боїться
Це якщо коротко, їхній концепт інформ війни.
А тепер коротко, що нам з цим робити.
Перше і найважливіше: ми не віримо в їхні революції, нам потрібно, щоб вони зрозуміли: це їхній Афганістан і дітей треба ховати від армії, бо тут їх уб‘ють. Вони мають бути деморалізовані.
Перед війною в РФ було 34% проти війни з Україною. Наше завдання зробити так, щоб кількість тих, хто проти війни досягло 50%, а ще 10% почали сумніватися. Тоді російська влада змушена буде більше відволікатися на внутрішні проблеми. І це наша ключова задача.
- Ми продовжуємо дзвонити родичам і говорити про всі злочини росіян, про їх полонених та вбитих.
- В розмовах ми говоримо: «Ви воюєте не з Заходом, а тільки з українцями, які змушені захищати свою землю. У вас вже трупів майже стільки, скільки після Афгану, але буде ще більше. У вас валиться економіка і ви будете жити гірше. На фіга вам ця війна?»
- Людина ніколи не розуміє з першого разу. Завжди потрібно говорити кілька разів, тому не стомлюйтесь!
P.S всі ті розумники, які триндять, що це нічого не дасть – некорисні ідіоти. Згадайте інформполе 7 днів тому і зараз. Зараз Путін вже змушений пояснювати народу, що відбувається. І з кожним днем економічне невдоволення і потік похоронок все тяжче буде перекривати казками про війну з заходом. І ми тут повинні допомогти ще більше деморалізувати маси.
Джерело: блог Вадима Денисенка