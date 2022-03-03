Білоруські жінки просять начальників військових частин не відправляти їх синів до України

Жінки із різних куточків Білорусі підписуються під колективним зверненням до начальників військових частин

Матері білоруських військових, які зараз проходять термінову службу, а також хлопців, яких лише призивають, об'єднуються, аби не допустити відправки своїх синів на війну в Україну. Жінки із різних куточків Білорусі підписуються під колективним зверненням до начальників військових частин країни.

Наводимо фрагмент тексту листа:

«Командирові частини/батальйону.

Я звертаюся до вас як мати солдата, який зараз перебуває у вашому повному розпорядженні.

У мене болить душа! За мого сина. Сина, якого я 9 місяців тому відправила до армії для захисту своєї країни, свого дому, наших стареньких та дітей. Довіряючи його Вам, я знала, що Ви з нього зробите справжнього чоловіка, який вмітиме долати труднощі. Але я не знала, що я відчуватиму за нього страх. Тепер в армії він не може повністю відповідати за свої дії. Велика відповідальність за нього лежить на вас. За доручення, які ви даєте йому, за заохочення, якими ви його нагороджуєте.

І на Вас лежить відповідальність за те, чи мій син буде спрямований у гарячу точку. Я прошу, благаю Вас не відправляти мого сина на військові дії, а саме – в Україну, де зараз триває війна. Для нашої країни немає прямої загрози. Ми не агресори. Білоруси завжди славилися доброзичливістю. Нехай наша країна залишається такою: мирною, чистою, відкритою.

Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ваші солдати – це наші діти! Їхні нагороди – це Ваша та наша гордість! Страх за солдата – це наш спільний біль! Смерть сина – моя смерть.

Сподіваюся, що у вас вистачить сили, мужності та розуму не пускати мого сина на смерть.

02.03.2022 року. Мати білоруського солдата».