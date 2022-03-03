Зеленський пояснив росіянам, куди їм іти зі своїм гумконвоєм

Володимир Зеленський жорстко відреагував на інформацію, що РФ готує гумконвой в Україну

Українцям не потрібна гуманітарка від Росії, вони її отримають достатньо з інших країн

Президент Володимир Зеленський виступив з відеозверненням. У ньому він згадав про так звану гуманітарну допомогу від країни-агресорки. Зеленський підкреслив на тому, що українцям не потрібна гуманітарка від Росії.

Він наголосив на тому, що російська влада виходить та розповідає «своїм пропагандистам, що збирається послати в Україну так звані гуманітарні колони».

«Ви прийшли руйнувати наші міста. Знищувати наших людей. Забирати у нас все, що нам дороге. Ви відрізаєте мирним мешканцям України електрику, воду, опалення. Ви залишаєте людей без їжі, ви залишаєте нас без ліків. Ви розстрілюєте маршрути, за якими можна провести евакуацію. Немає такої зброї, яку б ви не використали проти нас, проти вільних громадян України. А тепер ви виходите й розповідаєте своїм пропагандистам, що ви збираєтеся послати в Україну так звані гуманітарні колони... Запамʼятайте, безбожники: коли мільйони людей проклинають, вам нічим рятуватися», – наголосив він.

Президент також підкреслив, що у всіх регіонах України, обпалених війною, громадяни отримують усе необхідне. А справжні, українські, гуманітарні вантажі уже відправляються у дорогу.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що ворожі війська Росії, які себе називають «освободітєлямі», влаштували геноцид маріупольців. «Вони знищують нас як націю. Системно працюють по критично важливій інфраструктурі міста, знищують найцінніше, що є у маріупольців: б’ють по житловим кварталам, школам, дитячим садочкам», – зазначив мер.

Також відомо, що наразі російські окупанти захопили будівлю Херсонської ОДА.

Додамо, що сьогодні окупанти ракетним ударом знищили кадетський корпус у Сумах.

Важка ситуація на Чернігівщині: військові РФ обстрілюють «швидкі» та пожежні.

Мер Кличко розповів про ситуацію у Києві: складно, але все під контролем.

Важливо також знати, що петиція про закриття неба над Україною зібрала мільйон підписів. Люди просять НАТО захистити цивільних українців.

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