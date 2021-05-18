Як мав би реагувати Кличко на бажання Банкової його змістити?

Обшуки у Кличка. Доля Києва знову знаходиться в руках людей Черновецького

Після перших негативних дзвіночків з обшуками в Артура Палатного, Кличко вирішив не воювати, а захищатися. Ні він, ні його оточення не розуміють, що це серйозна війна, в якій відсидітися не вдасться

Перша і найважливіша помилка команди Кличка тримається на двох постулатах, які звучать так: Захід нам допоможе, а на Банковій немає достойного кандидата, який може стати Поповим-2. Я вже писав і повторюся: Заходу будуть надані факти кримінальних проваджень і європейці не зможуть нічого сказати проти цього. Щодо кандидата, то вся кадрова політика Зеленського показує, що кандидатів у нього маса. І тут теж може з’явитися якась сіра миша до якої додадуть свого Подоляка.

Що мав зробити Кличко за останні три-чотири дні? Перш за все заявити, що не буде ніякого підвищення тарифів на транспорт і почати активно воювати у соцмережах. Натомість він зробив, але не поширив по-максимуму, доводі беззубу заяву про міфічних ворогів в головних кабінетах.

Сьогодні у нього відбуваються обшуки, після яких, з великою долею імовірності, почнеться підготовка відносно швидкого процесу вручення підозри і подальшого розділення функцій голови міста і КМДА.

Головний стримуючий фактор – Київради, яка так легко не попливе, як при зміні Попова на Черновецького. Точніше, вона може поплисти, якщо групи, в тому самому Ударі, які орієнтуються на Комарницького і ко переорієнтуються на Банкову. Простіше кажучи, Банковій потрібно просто домовитися з людьми Черновецького у фракціях Удар, Єдність та ОПЗЖ для того, щоб спробувати зробити переворот.

Ті, хто пише про відсутність кандидата в голови КМДА, не розуміють: на Банковій поки немає кандидата, який міг би філігранно і тихо провести такі переговори і підготувати переворот. АлеІ якщо Кличко продовжить тактику «дрібних укусів і великих переговорів» така людина на Банковій обов’язково з‘явиться.

А тепер ще один момент. Вірогідність, що будуть знайдені якісь серйозні корупційних діі особисто у Кличка невеликі, або, точніше, мізерні. Але завдяки всій цій історії з гоніннями, він точно підросте в рейтингу і цей рейтинг він може відкусити перш за все у Порошенка. Правда, все це занадто прямолінійна логіка, яка присутня в роздумах гравців на Банковій, але життя завжди вносить свої корективи.

Єдине, про що ми з точністю можемо говорити зараз – це про бажання Банкової створити нову більшість в Київраді і якомога швидше прибрати Кличка з перших ролей. Але далі включаються як об‘єктивні фактори (наявність чи відсутність зрадників) так і випадкові, які ще дуже складно прорахувати.

Але ключовим фактором для всіх подальших дій стане позиція Кличка: чи захоче він ув’язуватися в боротьбу чи ні. Від цього залежить вся його майбутня політична доля і багато в чому, доля Києва.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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