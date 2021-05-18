Уряд повернув Мінагрополітики будівлю на Хрещатику

Ще з 70-х років аграрне відомство розміщувалось на Хрещатику

Міністерство агрополітики розпочне роботу до кінця травня

Кабінет міністрів повернув Міністерству агрополітики будівлю на вул. Хрещатик, 24, яку передали в управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства під час об'єднання відомств. Про це йдеться у розпорядженні № 452-р від 17 травня.

Відповідно до документу, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства займе приміщення у цій же будівлі на другому поверсі площею 577,1 кв. м, третьому поверсі площею 1471,1 кв. м, шостому поверсі площею 169,6 кв. м та сьомому поверсі площею 1222,3 кв. м, пише ЕП.

Коментуючи це рішення уряду, міністр агрополітики Роман Лещенко написав на своїй сторінці у Facebook: «Ще з 70-х років аграрне відомство розміщувалось на головній вулиці столиці. І мене дуже тішить, що відроджене міністерство отримує свою звичну оселю — будівля за адресою Хрещатик 24 від сьогодні офіційно за нами».

Нагадаємо, Міністерство агрополітики, відновлене у 2021 році, інституційно розпочне роботу до кінця травня, серед пріоритетів – земельна реформа та зрошення.

15 квітня Верховна Рада проголосувала за те, щоб у Міністерства аграрної політики і продовольства був окремий бюджет в розмірі 6,85 млрд грн. Найбільша частина бюджету Мінагро – фінансова підтримка сільгоспвиробників (4,5 млрд грн).

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1393-ІХ про зміни до держбюджету-2021, який встановлює витрати Мінагрополітики в 6,8 млрд грн