  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Уряд повернув Мінагрополітики будівлю на Хрещатику

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ще з 70-х років аграрне відомство розміщувалось на Хрещатику - Уряд повернув Мінагрополітики будівлю на Хрещатику
    Ще з 70-х років аграрне відомство розміщувалось на Хрещатику
    Фото з відкритих джерел

    Міністерство агрополітики розпочне роботу до кінця травня

    Кабінет міністрів повернув Міністерству агрополітики будівлю на вул. Хрещатик, 24, яку передали в управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства під час об'єднання відомств. Про це йдеться у розпорядженні № 452-р від 17 травня.

    Відповідно до документу, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства займе приміщення у цій же будівлі на другому поверсі площею 577,1 кв. м, третьому поверсі площею 1471,1 кв. м, шостому поверсі площею 169,6 кв. м та сьомому поверсі площею 1222,3 кв. м, пише ЕП.

    Коментуючи це рішення уряду, міністр агрополітики Роман Лещенко написав на своїй сторінці у Facebook: «Ще з 70-х років аграрне відомство розміщувалось на головній вулиці столиці. І мене дуже тішить, що відроджене міністерство отримує свою звичну оселю — будівля за адресою Хрещатик 24 від сьогодні офіційно за нами».

    Нагадаємо, Міністерство агрополітики, відновлене у 2021 році, інституційно розпочне роботу до кінця травня, серед пріоритетів – земельна реформа та зрошення.

    15 квітня Верховна Рада проголосувала за те, щоб у Міністерства аграрної політики і продовольства був окремий бюджет в розмірі 6,85 млрд грн. Найбільша частина бюджету Мінагро – фінансова підтримка сільгоспвиробників (4,5 млрд грн).

    Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1393-ІХ про зміни до держбюджету-2021, який встановлює витрати Мінагрополітики в 6,8 млрд грн

    Читайте також:
    Теги: Кабмін Київ Мінагрополітики Хрещатик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уряд повернув Мінагрополітики будівлю на Хрещатику