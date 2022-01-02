Новорічне звернення Зеленського: телевізор перемагає холодильника
Відео залишається для президента найприємнішим способом спілкування
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Друзья, размещаю традиционный анализ выступления Президента!
Если кратко, то:
- это лучшее по своей технологичности поздравление среди отечественных политиков;
- Путин и Лука вообще не конкуренты;
- звукорежиссеру поздравления надо вручить Оскар,
- не смотря на признание заслуг людей речь все равно превратилась в самолюбование власти от того сколько много она делает для простого труженика.
А если серьезно, то откровенный советский нарратив сталинской эпохи пугает. Президент все больше проникается атрибутами власти. Люди выполняют роль бутафории.
Я так и не понял зачем их позвали. Поощрение их подвига состоит в том, что они посидели за одним столом с самим президентом, слушая самое длинное президентское поздравление в истории Украины?
Вообще не понятно зачем надо было говорить о том, что «мы напугали олигархов!». А они таки в ответ – «Ой, боюсь, боюсь!»
И в завершении обещание дать всем ветеранам войны по квартире. Это что, очередной миллиард деревьев?
В общем телевизионный формат коммуникации для Владимира Зеленского остается самым комфортным и привлекательным.
Президент телевизора побеждает президента холодильника.
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Джерело: блог Валентина Кіма