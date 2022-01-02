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    Думки вголос

    Новорічне звернення Зеленського: телевізор перемагає холодильника

    • Валентин Кім

      Психолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Керівник держави знає, як вигідно виглядати у кадрі - Новорічне звернення Зеленського: телевізор перемагає холодильника
    Керівник держави знає, як вигідно виглядати у кадрі
    скріншот з відео

    Відео залишається для президента найприємнішим способом спілкування

    Мовою оригіналу

    Друзья, размещаю традиционный анализ выступления Президента!

    Если кратко, то:

    • это лучшее по своей технологичности поздравление среди отечественных политиков;
    • Путин и Лука вообще не конкуренты;
    • звукорежиссеру поздравления надо вручить Оскар,
    • не смотря на признание заслуг людей речь все равно превратилась в самолюбование власти от того сколько много она делает для простого труженика.

    А если серьезно, то откровенный советский нарратив сталинской эпохи пугает. Президент все больше проникается атрибутами власти. Люди выполняют роль бутафории.

    Я так и не понял зачем их позвали. Поощрение их подвига состоит в том, что они посидели за одним столом с самим президентом, слушая самое длинное президентское поздравление в истории Украины?

    Вообще не понятно зачем надо было говорить о том, что «мы напугали олигархов!». А они таки в ответ – «Ой, боюсь, боюсь!»

    И в завершении обещание дать всем ветеранам войны по квартире. Это что, очередной миллиард деревьев?

    В общем телевизионный формат коммуникации для Владимира Зеленского остается самым комфортным и привлекательным.

    Президент телевизора побеждает президента холодильника.

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    Джерело: блог Валентина Кіма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Володимир Зеленський серіал президент
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    Новорічне звернення Зеленського: телевізор перемагає холодильника