Новорічне звернення Зеленського: телевізор перемагає холодильника

Відео залишається для президента найприємнішим способом спілкування

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Друзья, размещаю традиционный анализ выступления Президента!

Если кратко, то:

это лучшее по своей технологичности поздравление среди отечественных политиков;

Путин и Лука вообще не конкуренты;

звукорежиссеру поздравления надо вручить Оскар,

не смотря на признание заслуг людей речь все равно превратилась в самолюбование власти от того сколько много она делает для простого труженика.

А если серьезно, то откровенный советский нарратив сталинской эпохи пугает. Президент все больше проникается атрибутами власти. Люди выполняют роль бутафории.

Я так и не понял зачем их позвали. Поощрение их подвига состоит в том, что они посидели за одним столом с самим президентом, слушая самое длинное президентское поздравление в истории Украины?

Вообще не понятно зачем надо было говорить о том, что «мы напугали олигархов!». А они таки в ответ – «Ой, боюсь, боюсь!»

И в завершении обещание дать всем ветеранам войны по квартире. Это что, очередной миллиард деревьев?

В общем телевизионный формат коммуникации для Владимира Зеленского остается самым комфортным и привлекательным.

Президент телевизора побеждает президента холодильника.

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Джерело: блог Валентина Кіма

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