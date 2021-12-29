«Вгробили $2 млн». Продюсер Шустера розповів, чому «прогорів» телеканал Савіка

«Ми запустили власний телеканал, але це не спрацювало»

Після конфлікту з олігархом Ігорем Коломойським, через який у 2015 році токшоу Савіка Шустера зняли з етеру телеканалу «1+1», було прийняте рішення створити власний телевізійний канал, щоб не залежати від кон’юнктури. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів генеральний продюсер шоу Шустера Павло Єлізаров.

«Коли нас Коломойський викинув з ефіру і ми залишилися самі з собою, то ми вирішили: ми такі круті, у нас є програма, яку люди люблять. Тож продамо картки, зберемо грошей і будемо незалежними. Ми запустили власний телеканал, але це не спрацювало», – пояснив підприємець.

Медіабізнесмен додав, що ідея створення незалежного власного телеканалу все ще існує, однак наразі ані суспільство, ані сам Єлізаров, не готові до неї.

«Я не готовий, бо ми тоді вгробили більше $2 млн власних живих грошей в цю історію. Нам здавалося, що єдиноразово сто гривень за картку – це небагато. У нас аудиторія – 8 млн., і ми вважали, що хоча б мільйон людей дасть нам грошей. От і виходило б 100 млн грн», – зазначив Павло Єлізаров.

Раніше генпродюсер шоу Шустера розповів, через що Студія Савіка Шустера вже три роки продовжує судитись із Коломойським.

Шоу «Свобода слова Савіка Шустера» – старожил українського телебачення. Популярна програма за 16 років змінила кілька назв і телеканалів, в неї з’явилися численні конкуренти, які працювали за схожим форматом.

Згодом команда Шустера створила власний канал 3S.tv, який планував збирати гроші через формат краудфандінгу, але ідея зазнала фіаско і канал було закрито. А в 2015 році за президентства Петра Порошенка Шустера як іноземного громадянина взагалі позбавили права працювати в Україні і він деякий час мандрував Індією.

Після того, як Порошенка змінив Володимир Зеленський, Шустер повернувся до України і відродив своє шоу на телеканалі «Україна», що належить Рінату Ахметову. Але з новою владою стосунки у телеведучого за деякий час зіпсувалися – парламентська монобільшість і представники влади принципово ігнорують ефіри шоу Шустера через нібито упередженість та маніпулятивність. Все це збіглось у часі з охолодженням стосунків між владою та олігархом, який контролює медіахолдинг «Україна».