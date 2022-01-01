Новорічний ефір. Стало відомо, хто переміг: «Квартал» чи «Дизель-шоу»

Канал «1+1» повернув собі лідерство у новорічному ефірі. Минулого року першість була за ICTV

Повне лідерство за підсумками 31 грудня та новорічної ночі – за каналом «1+1». За показниками перегляду, які є в розпорядженні «Главкома», шоу «Кварталу» цьогоріч перегнало вічних конкурентів із «Дизель-шоу», яке виходить на каналі ICTV.

Частка глядацької аудиторії «1+1» за підсумками дня склала 15,6%. Канал також лідирував у всіх часових слотах протягом святкової доби.

Частка глядацької аудиторії в новорічну ніч

Для порівняння, частка глядацької аудиторії ICTV у новорічну ніч склала 13,61%. На каналі із 20:00 і аж до ранку транслювали гумористичну програму «Дизель-шоу». Опівночі ICTV запустив традиційне вітання президента України. Почесне третє місце посів канал «Україна», який розважав глядачів новорічним шоу «Маска», в якому взяла участь співачка Тіна Кароль. Вона раніше була присутня у всіх ключових розважальних проєктах «1+1», що викликало відверте роздратування аудиторії.

Нагадаємо, в останній день 2021 року канал «1+1» транслював переважно продукцію «Студії Квартал 95». Так, із 9:00 до 19:00 канал показував скандальний серіал «Свати-7». Після випуску новин «1+1» традиційно показав «Новорічний Вечірній квартал».

Згодом «1+1» транслював новорічне привітання президента України Володимира Зеленського: цьогоріч промова очільника держави тривала понад 20 хвилин.

Канал «1+1» вже повідомив, що новорічний випуск «Вечірнього кварталу» став найкращою програмою дня та отримав частку 18.39%. «Квартал» зібрав біля екранів більше 9 млн українців.

Варто зазначити, що торік ситуація була іншою: новорічний ефір ICTV переміг. За показниками перегляду, які були в розпорядженні «Главкома», «Дизель» тоді обігнав конкурентів із «Кварталу».

Зазначимо, медіаексперти цьогоріч обурені наповненням новорічного ефіру на українському телебаченні. Зокрема голова «Детектор медіа» та шеф-редакторка однойменного інтернет-видання Наталія Лигачова зауважила, що в новорічну ніч на каналах звучала переважно російська мова.

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