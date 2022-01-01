«Лорак, Лобода – це капець!». Медіаексперти обурені новорічним ефіром на українському ТБ

Керівник «Детектор медіа» закликала українців терміново вимкнути телевізор

Голова ГО «Детектор медіа» та шеф-редакторка однойменного інтернет-видання Наталія Лигачова обурена новорічним ефіром на українському телебаченні. Про це Лигачова написала на своїй сторінці в Facebook.

«Суцільна російська мова у новорічному ефірі. І Лорак, Лобода. Капець. Українська мова вкрапленнями рідкісними. На всіх великих каналах. Тобто українців, про об'єднання яких розповідав у своїй промові президент Зеленський, судячи з наших новорічних шоу, об'єднує нерідна для країни мова?! Та дістали. Нацрада!! У Кварталі 95 Ротару російською! Лише нецензурні слова. А в Україні головними двома зірками, що відкрили концерт після привітання Зеленського, оголошували Сердючку та... Лободу. Вимикаю все, коротше, наші шоу», – написала Лигачова.

Журналісти та медіаексперти у коентарях теж розкритикували новорічний ефір на українських телеканалах. Так, колишня членкиня Нацради з питань телебачення та радіомовлення України Тетяна Мокріді зазначила, що на Інтері ведучі російською ведуть концерт.

Президент Володимир Зеленський у новорічному привітанні згадав перемоги українців за минулий рік та похизувався здобутками, зокрема, тим, як налякав олігархів. Повне відео-привітання Зеленського дивіться тут.