  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «Лорак, Лобода – це капець!». Медіаексперти обурені новорічним ефіром на українському ТБ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Медіаексперти обурені новорічним ефіром на українському ТБ - «Лорак, Лобода – це капець!». Медіаексперти обурені новорічним ефіром на українському ТБ
    Медіаексперти обурені новорічним ефіром на українському ТБ
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    Керівник «Детектор медіа» закликала українців терміново вимкнути телевізор

    Голова ГО «Детектор медіа» та шеф-редакторка однойменного інтернет-видання Наталія Лигачова обурена новорічним ефіром на українському телебаченні. Про це Лигачова написала на своїй сторінці в Facebook.

    «Суцільна російська мова у новорічному ефірі. І Лорак, Лобода. Капець. Українська мова вкрапленнями рідкісними. На всіх великих каналах. Тобто українців, про об'єднання яких розповідав у своїй промові президент Зеленський, судячи з наших новорічних шоу, об'єднує нерідна для країни мова?! Та дістали. Нацрада!! У Кварталі 95 Ротару російською! Лише нецензурні слова. А в Україні головними двома зірками, що відкрили концерт після привітання Зеленського, оголошували Сердючку та... Лободу. Вимикаю все, коротше, наші шоу», – написала Лигачова.

    Журналісти та медіаексперти у коентарях теж розкритикували новорічний ефір на українських телеканалах. Так, колишня членкиня Нацради з питань телебачення та радіомовлення України Тетяна Мокріді зазначила, що на Інтері ведучі російською ведуть концерт.

    Президент Володимир Зеленський у новорічному привітанні згадав перемоги українців за минулий рік та похизувався здобутками, зокрема, тим, як налякав олігархів. Повне відео-привітання Зеленського дивіться тут.

    Теги: телебачення мова українська мова президент концерт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Лорак, Лобода – це капець!». Медіаексперти обурені новорічним ефіром на українському ТБ