Безконтрольне зростання ціни на газ: збитки неспівставні з прибутками

Платоспроможний попит населення впаде нижче критичного рівня в разі підняття ціни на газ з 1 червня до 11 тис. грн за 1 тис.куб

Поки урядові спікери розказують про архіважливість медичної та пенсійної реформ в умовах хронічної стагнації національної економіки, енергетичні монополісти вимивають обігові кошти в українських підприємств та згортають платоспроможний попит домогосподарств на ринку споживчих товарів через безконтрольне підняття ціни на природний газ.

Представники газового монополіста продовжують наголошувати на вагомій ролі Нафтогазу у формуванні доходної частини Державного бюджету України, залишаючи поза кадром енергетичний зашморг для підприємств та домогосподарств, який виник внаслідок декількох фаз підняття ціни на блакитне паливо.

Обсяги перерахувань частини прибутку НАК «Нафтогаз України» до Державного бюджету України є не співставними з тими збитками, які несе національна економіка внаслідок зниження конкурентоспроможності вітчизняної продукції не лише на світовому, а й на вітчизняному ринку через не підйомну вартість природного газу.

Платоспроможний попит населення впаде нижче критичного рівня в разі підняття ціни на газ з 1 червня до 11 тис. грн за 1 тис.куб. Більше того, внаслідок можливого 40% підняття ціни на газ для населення з 1 червня витрати на субсидії будуть вищими, ніж додатковий приріст прибутковості НАК «Нафтогаз України».

Маховик економічного зростання так і не вдається запустити через те, що витрати на енергоносії не дають можливість забезпечувати хоча б критично необхідні обсяги фінансування капітальних вкладень. У 2000 році українська економіка вийшла на висхідний тренд розвитку якраз завдяки ефективним антикризовим заходом на енергетичному ринку, зокрема через заборону бартерних операцій.

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