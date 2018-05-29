Комісію Вовка варто розформувати, як незаконну
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Розсилка
Де Верховна Рада України? Куди вона щезла? Чому депутати не застосовують надані їм контрольні функції?
Голова Нацкомісії України, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк нещодавно заявив, що ціна на газ для населення в країні може зрости до 70%.
Плани Нацкомісії – встановити однакові ціни на природний газ для українців і для підприємств.
Це велика помилка!
За діючою Конституцією України власником надр є народ. Отже, газ власного виробництва треба продавати для населення за іншою ціною, ніж для підприємств.
Минулого року державне підприємство «Укргазвидобування» добуло понад 19 млрд кубічних метрів газу, а населення спожило 16 млрд кубічних метрів. Отже, газ власного виробництва для українців є!
Сьогодні ми сплачуємо 6.957
А за логікою пана Вовка, власник газу – народ мусить продавати собі ж газ у шість разів дорожче. Нонсенс!
Якщо ці плани реалізуються, то більшість громадян в опалювальний сезон не зможуть сплачувати тарифи ані за газ, ані за опалення, ані за гарячу воду. Найбідніші просто можуть замерзнути.
З точки зору права, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, є неконституційна. В Конституції України узаконені тільки дві національні структури. Це Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (стаття 106) і Рада національної безпеки і оборони України (стаття 107).
Комісію Вовка пора розформувати, як незаконну.
Встановлення ціни на електроенергію і комунальні послуги – це виключно прерогатива уряду. Нехай прем’єр-міністр Володимир Гройсман не вдає із себе дурника, що ціна на газ – це завдання вищезгаданої комісії, а уряд до цього не має жодного відношення. Має! А для чого тоді Міністерство енергетики?!
І наостанок, де Верховна Рада України? Куди вона щезла? Чому депутати не застосовують надані їм контрольні функції? Чому це якийсь пан Вовк повинен ставити народ на коліна?!
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