Комісію Вовка варто розформувати, як незаконну

Віталій Журавський Доктор юридичних наук, професор

Віталій Журавський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Вовк

Де Верховна Рада України? Куди вона щезла? Чому депутати не застосовують надані їм контрольні функції?

Голова Нацкомісії України, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк нещодавно заявив, що ціна на газ для населення в країні може зрости до 70%.

Плани Нацкомісії – встановити однакові ціни на природний газ для українців і для підприємств.

Це велика помилка!

За діючою Конституцією України власником надр є народ. Отже, газ власного виробництва треба продавати для населення за іншою ціною, ніж для підприємств.

Минулого року державне підприємство «Укргазвидобування» добуло понад 19 млрд кубічних метрів газу, а населення спожило 16 млрд кубічних метрів. Отже, газ власного виробництва для українців є!

Сьогодні ми сплачуємо 6.957 грн за 1000 кубічних метрів газу. Дуже завищена ціна! Цілком рентабельно продавати наш газ для українців за ціною 960 грн за 1000 кубічних метрів.

А за логікою пана Вовка, власник газу – народ мусить продавати собі ж газ у шість разів дорожче. Нонсенс!

Якщо ці плани реалізуються, то більшість громадян в опалювальний сезон не зможуть сплачувати тарифи ані за газ, ані за опалення, ані за гарячу воду. Найбідніші просто можуть замерзнути.

З точки зору права, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, є неконституційна. В Конституції України узаконені тільки дві національні структури. Це Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (стаття 106) і Рада національної безпеки і оборони України (стаття 107).

Комісію Вовка пора розформувати, як незаконну.

Встановлення ціни на електроенергію і комунальні послуги – це виключно прерогатива уряду. Нехай прем’єр-міністр Володимир Гройсман не вдає із себе дурника, що ціна на газ – це завдання вищезгаданої комісії, а уряд до цього не має жодного відношення. Має! А для чого тоді Міністерство енергетики?!

І наостанок, де Верховна Рада України? Куди вона щезла? Чому депутати не застосовують надані їм контрольні функції? Чому це якийсь пан Вовк повинен ставити народ на коліна?!

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