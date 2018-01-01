«Укрзалізниця» підписала договір з General Electric Transportation на $1 млрд

За словами президента, все прораховано

Державна компанія «Укрзалізниця» підписала зі світовим гігантом General Electric Transportation договір на 1 млрд доларів про закупку і локалізацію локомотивів. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час брифінгу. «Я запросив компанію General Electric, одну з найбільших у світі, увійти до складу інвестиційної ради



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За словами президента, все прораховано

Державна компанія «Укрзалізниця» підписала зі світовим гігантом General Electric Transportation договір на 1 млрд доларів про закупку і локалізацію локомотивів. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час брифінгу.

«Я запросив компанію General Electric, одну з найбільших у світі, увійти до складу інвестиційної ради при президенті України. Це запрошення було з задоволенням прийнято. Ми домовилися продемонструвати, що за дуже короткий термін ми опрацюємо контракти співпраці між УЗ і General Electric», - заявив він.

За словами президента, багато років «Укрзалізниця» була недофінансована, що стало потужним стримуючим фактором розвитку економіки держави.

«Дуже швидко був підготовлений контракт на суму 1 млрд дол., який передбачає як постачання локомотивів, виробництво з поступовим збільшенням локалізації, так і модернізацію існуючих локомотивів», - додав глава держави.

«Підписання таких масштабних контрактів, як між «Укрзалізницею» та «General Electric US», - це ознака довіри до України і віри в її майбутнє. Впевнений, що подібний проект за участі американської компанії - лише початок», - уточнив Порошенко

Нагадаємо, 21 лютого повідомлялося, що «Укрзалізниця» планує укласти угоду на 140 мільйонів доларів з американською компанією General Electric.