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    Думки вголос

    Дуже важко Україні, яка не знає, хто керує країною і відповідальний за поразки та перемоги

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Голова Офісу президента Андрій Єрмак (ліворуч) та президент України Володимир Зеленський - Дуже важко Україні, яка не знає, хто керує країною і відповідальний за поразки та перемоги
    Голова Офісу президента Андрій Єрмак (ліворуч) та президент України Володимир Зеленський
    Фото пресслужби президента

    Історичний парадокс...

    Мовою оригіналу

    После громкой расправы над бывшими лучшими друзьями президента Украины Зеленского – генпрокурором Венедиктовой и другом детства, главой СБУ Бакановым всесильный и неприкасаемый глава Офиса президента Украины Ермак оказался на пике своей карьеры и могущества.

    «Вынырнув из безвестности» и быстро став политиком широкого формата, очень скоро Ермак превратился в «человека-оркестр», который решал любые проблемы для президента Зеленского и стал его бесспорным фаворитом.

    За несколько лет Ермак помог президенту Зеленскому подчинить себе все ветви власти, «слить» Кабмин и Верховную Раду в недра Офиса президента, превратив их в обычные подразделения президентской структуры и сети своего личного влияния.

    Но парадокс в том, что очень тяжело быть президентом Украины при главе Офиса президента Ермаке. А еще тяжелее, приходится Украине, которая не знает, кто управляет страной и кто из политиков несет ответственность за поражения и победы.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна Андрій Єрмак окупація #stoprussia
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    Дуже важко Україні, яка не знає, хто керує країною і відповідальний за поразки та перемоги