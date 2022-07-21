Дуже важко Україні, яка не знає, хто керує країною і відповідальний за поразки та перемоги

Історичний парадокс...

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После громкой расправы над бывшими лучшими друзьями президента Украины Зеленского – генпрокурором Венедиктовой и другом детства, главой СБУ Бакановым всесильный и неприкасаемый глава Офиса президента Украины Ермак оказался на пике своей карьеры и могущества.

«Вынырнув из безвестности» и быстро став политиком широкого формата, очень скоро Ермак превратился в «человека-оркестр», который решал любые проблемы для президента Зеленского и стал его бесспорным фаворитом.

За несколько лет Ермак помог президенту Зеленскому подчинить себе все ветви власти, «слить» Кабмин и Верховную Раду в недра Офиса президента, превратив их в обычные подразделения президентской структуры и сети своего личного влияния.

Но парадокс в том, что очень тяжело быть президентом Украины при главе Офиса президента Ермаке. А еще тяжелее, приходится Украине, которая не знает, кто управляет страной и кто из политиков несет ответственность за поражения и победы.

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Джерело: блог Віктора Небоженка

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