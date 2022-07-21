США підтримують відновлення роботи «Північного потоку-1»

Вашингтон зі схваленням поставився до рішення Канади повернути турбіну «Північного потоку»

США підтримують відновлення Росією поставок газу по «Північному потоку-1». Відповідну заяву зробив прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс.

За словами Прайса, відновлення роботи «Північному потоку-1» гарантує енергетичну безпеку Європи.

У Держдепі вважають, що відновлення поставок газу дозволить Німеччині та іншим країнам ЄС заповнити резерви на короткострокову перспективу, до моменту, поки Європі не вдасться знизити енергозалежність від Росії.

Речник Держдепу також підкреслив, що Вашингтон зі схваленням поставився до рішення Канади повернути турбіну «Північного потоку» після ремонту назад до Німеччини. Її відправили на місце базування 18 липня.

Нагадаємо, 14 червня «Газпром» заявив, що скоротить постачання газу до Німеччини трубопроводом «Північний потік-1» через нібито несвоєчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens. Та нібито не поставила необхідне для ремонту обладнання, яке обслуговується в Канаді.

Річ у тім, що до Монреаля на ремонт відправили турбіну для «Північного потоку», але вона застрягла там через санкції проти російської нафтової та газової промисловості, які уряд Канади запровадив раніше. Німеччина, яка вже зіткнулася з енергетичною кризою, запропонувала обхідний шлях для турбіни через ФРН.

Україна виступала проти передавання турбіни. Але 10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон оголосив, що країна все-таки передасть її. За даними ЗМІ, угода уряду Канади щодо ремонту турбін, які належать Росії, охоплює період до двох років і дозволить імпортувати та реекспортувати до шести одиниць цієї техніки. Ця домовленість набагато ширша, ніж повідомлялося раніше.

Президент України Володимир Зеленський назвав небезпечним винятком санкційну поступку Канади щодо повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін для «Північного потоку-1».

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав рішення передати Німеччині турбіну для газопроводу «Північний потік» дуже важким. Він зазначив, що це було необхідно для збереження єдності союзників.