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    Думки вголос

    Путін зробив усе можливе задля формування російського фашизму

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Захід не розуміє, що фашизація Росії &ndash; це надовго - Путін зробив усе можливе задля формування російського фашизму
    Захід не розуміє, що фашизація Росії – це надовго

    Світова спільнота і новий фашизм у Росії

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    В путинской России, вместо легких побед над Украиной и на фоне неожиданных и тяжелых западных санкций, власть пытается поднять огромный пропагандистский тайфун. Везде, от уличной рекламы, телевизионных экранов и заставок в российском сегменте интернета, от одежды до танков, машин и туалетов везде появляется одна латинская буква «зет». Вместо немецкой свастики путинская Россия, как оспа, покрывается латинской буквой Z , что уже официально читается сразу дважды, как «Вперед, на войну с Западом», и «За Победу над Украиной». Так, незаметно для яростных патриотов России началась «латинизация» русского букваря и, заодно, быстрое освоение фашисткой идеологии и практики.

    Теперь, независимо от времени смерти или жизни Путина, Россия полным ходом идет к своему специфическому русскому фашизму 21 века. При этом, как всегда случается в российской истории, она, быстро и неожиданно для себя и всего мира, провалилась в темное, узкое будущее русского фашизма, которому нет места в 21 веке. Даже Китай и Иран не позволяют себе стремительной фашизации своего общества, а остановились на политическом или религиозном авторитаризме.

    Россия, как всегда в своей истории, смело и безжалостно экспериментирует над будущем своих граждан.

    За эти 20 лет лидер России Путин сделал все возможное для формирования русского фашизма-имперского национал-социализма 21 века, в котором много общего от «сталинского социализма» 20 века с его репрессиями, полицейщиной, милитаризмом, антизападничеством, нищетой и пропагандой.

    Теперь Путин может уйти и уступить место новому, здоровому, молодому, чисто фашистскому лидеру в военной форме. Таким образом Путин сам, своими руками, приблизил свою смерть и короткую старость.

    А мировое сообщество, только раскачивается и пытается понять, что же такого произошло в путинской России, которая буквально за неделю сожгло все мосты с Западом и ухитрилась обвалить мировой порядок. Мировое сообщество еще не до конца осознало, что путинская Россия не просто вероломно напала на Украину, она напала на весь западный мир и что теперь потребуются годы для того, чтобы уменьшить, заморозить и победить смертельную опасность , исходящую из путинской России.

    Запад не понимает, что фашизация России – это надолго.

    Лицемерно жалея и восторгаясь мужеством украинцев, которые обливаясь кровью и терпя огромные лишения, борются с российской агрессией, Запад не спешит на помощь, предпочитая подождать и понять кто победит в этой войне. А дальше они, как всегда, знают, что делать с победителем или проигравшим…

    Но, чем дольше западные политики будут тянуть с оказанием массированной военно-политической помощи Украине, тем дольше и тяжелее Западу придется бороться с Россией в будущем. Путин не остановится-он мечтает разрушить сытый демократический Запад и только Украина мешает ему достичь этих целей.

    Украина, наше дело правое, Победа будет за нами!

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: Росія пропаганда Путін путінський режим фашизм #stoprussia
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    Путін зробив усе можливе задля формування російського фашизму