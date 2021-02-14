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    Росія перетворюється на Північну Корею

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Путін погрожує &laquo;відключати ворожі інтернет проекти&raquo; - Росія перетворюється на Північну Корею
    Путін погрожує «відключати ворожі інтернет проекти»

    Як у Кремлі відреагували на нові санкції Євросоюзу

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    Перспектива новых санкций от Евросоюза вызвала в Кремле нездоровое оживление. Или озверение, так будет точнее. Казалось бы, а что нового произошло? К санкциям России не привыкать, их с 2014 года только за оккупацию Крыма и Донбасса прилетело достаточно, плюс за прочие грехи добавлялись. Как-то подстраивались под реальность все эти годы. Покупали в Беларуси санкционные продукты, немецкое оборудование для Крыма вежливо называли проектами на Кубани. Немцы стыдливо делали вид, что даже не догадывались о таком коварстве. Чего вдруг перспектива санкций за Навального вызвала такой протест? Давление достигло критической точки? Или ситуация во внутренней политике срочно требует закручивания гаек и сплоченности в героической борьбе с внешним врагом?

    Путин грозит «отключать враждебные интернет проекты». Не знаю про что он конкретно, но исчезновение соседей, например, в Фейсбуке могу только приветствовать. Не придется мне в бане сидеть по их массовым жалобам на угрозы насилием в адрес ВВХ. Может, они совсем Интернет отключат и заменят его какой-нибудь локальной сетью? Там же планировали какой-то свой внутренний интернет «Чебурашка», почему бы и нет? Прекращение работы СМИ с западными донатами, НКО на грантах, мощная официальная борьба с западными правительствами. В общем, отгородятся железным занавесом и будут оттуда немного вредить и сильно вонять. Северная Корея в большем масштабе с такими же перспективами.

    Я ниже полный список российских угроз приведу, а пока в одном абзаце остановлюсь на том, чем угрожают непосредственно Украине и нашей логичной реакции.

    Кремль грозит при усилении санкционного давления признать «ДНР» и «ЛНР», а также начать процесс реальной интеграции их в РФ. Далее, цитирую «ужесточить позицию в отношении русофобского режима в Украине и начать работу по его ликвидации и замене пророссийским правительством». Ну, по факту это мало что меняет в реальности. ОРДЛО сегодня и так полностью контролируется Россией и кроме украинских пенсий их ничего не интересует с нашей стороны. Будут интегрировать – просто линия разграничения станет реальной границей. По факту сегодня уже так и есть. В перспективе введем визовый режим, который ограничит их возможности проникновения и снизит масштабы пенсионного туризма. Украина только выиграет, а для РФ цена вопроса станет выше. Плюс – новые санкции можно будет продавить. Ликвидация русофобского режима вообще кроме смеха ничего не вызывает. Кремлю пора уже привыкнуть, что с 2014 года у нас любой режим «русофобский» и после российской агрессии здесь другого режима просто быть не может. Так что с тем же успехом могут пугать ежика обнаженной частью туловища ниже спины.

    Обещанный полный список угроз, которые объявил бывший депутат Госдумы, а сейчас член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Марков:

    1. Россия может признать ДНР и ЛНР и ускорить их интеграцию в Россию.
    2. Россия может ввести жесткие санкции в экономике против ЕС.
    3. Россия может перестать учитывать интересы Европы в Сирии и Ливии.
    4. Россия может ввести жесткие ограничения на работу русскоязычных сми, которые поддерживаются со стороны ЕС.
    5. Россия может ограничить работу НКО, с помощью которых ЕС пытается влиять на российское общественное мнение.
    6. Россия может ужесточить позицию в отношении русофобского режима в Украине и начать работу по его ликвидации и замене пророссийским правительством.
    7. Россия может переключить свои экономические проекты с ЕС на другие страны, прежде всего Восток.
    8. Россия может значительно увеличить свои военные ресурсы в Калиниградской области и других близких к ЕС регионах.
    9. Россия может начать значительно более жестко реагировать на русофобскую политику таких стран членов ЕС как Польша, страны Прибалтики, Румыния.
    10. Россия может резко сократить консультации с Францией и Германией по важным глобальным стратегическим вопросам. Это приведет к уменьшению влияния Франции и Германии в мире.

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС Росія ДНР ЛНР санкції
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