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    «Схеми»: російський завод дружини Медведчука постачає дизпаливо в Крим

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    <p>Про те, що Марченко контролює більшу частку розташованого у Ростовській області підприємства, зазначено у декларації Медведчука</p> - «Схеми»: російський завод дружини Медведчука постачає дизпаливо в Крим

    Про те, що Марченко контролює більшу частку розташованого у Ростовській області підприємства, зазначено у декларації Медведчука

    Віктор Медведчук відмовився відповідати на питання журналістів про бізнес його родини

    Російський Новошахтинський завод нафтопродуктів, який контролює дружина народного депутата Віктора Медведчука Оксана Марченко, постачає продукцію в окупований Крим. Газойль постачають через російські компанії-дилери.

    Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми».

    Російські компанії «ЮЛК-Альянс», «Стройпроминвест» і ТК «Югдизель» підтвердили, що реалізують продукцію Новошахтинського заводу нафтопродуктів, в тому числі в окупований Крим. Паливо доставляють на півострів бензовозами.

    Про те, що Марченко контролює більшу частку розташованого у Ростовській області підприємства, зазначено у декларації Медведчука. Сам політик відмовився відповідати на питання журналістів про бізнес його родини.

    Крім того, журналісти з'ясували, що нафтопродукти з цього ж заводу постачають танкерами у Сполучені Штати, де Медведчук з 2014 року перебуває під санкціями. Щоб обійти санкції, контракти укладаються не напряму, а через швейцарську фірму-посередника з оточення депутата російської Держдуми.

    Суми контрактів тримаються в секреті, але ринкова вартість аналогічного прямогінного бензину у 2020 році коливалась між 30 та 40 доларами за барель, тому в середньому вартість зазначених поставок з російського заводу Медведчука до штата Техас оцінюється у близько 150 мільйонів доларів, стверджують журналісти.

    Раніше повідомлялося, що народний депутат від партії «Опозиційна платформа — За життя» і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко 2 серпня перетнули адмінкордон з тимчасово окупованим Кримом.

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