Чи нападе Росія на Україну? Путін дав відповідь

Російський диктатор не зміг дати чіткої відповіді, зазначивши, що питання є провокаційним

Президент РФ Володимир Путін вважає провокаційними питання про можливий напад його армії на Україну. За словами лідера країни-агресорки, Москва проводить «миролюбну зовнішню політику», але повинна забезпечувати свою безпеку. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресконференцію Путіна.

«Це провокаційне питання. Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку, як я вже сказав, в середньостроковій і більш віддаленій перспективі. І ми це обговорюємо з усіма нашими партнерами», – відповів Путін на питання про можливість нападу на Україну.

Він додав, що досвід розміщення систем ПРО в Польщі та Румунії дає підстави вважати, що це ж саме відбудеться і в разі вступу України до НАТО.

«Нас не може не турбувати перспектива можливого прийняття України до НАТО, тому що за цим піде розміщення там відповідних військових контингентів, баз і загрозливої нам зброї... Ось в такому обсязі достатньо буде відповісти на сьогоднішній день», – додав російський президент.

Нагадаємо, на вчорашніх переговорах президентів США та Росії порушувалося питання гарантій невступу України до НАТО. Американський лідер Джо Байден дав чітко зрозуміти, що розширення НАТО – це не справа Росії. Натомість Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО.

Також Байден сказав Путіну: США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.

Згодом стало відомо, коли Байден зателефонує Зеленському.

До слова, Банкова оцінила переговори Байдена і Путіна.

Крім того, п'ятий президент Петро Порошенко назвав головні «плюси» переговорів Байдена з Путіним.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.