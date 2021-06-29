Кремлівська пропаганда працює в дусі ідеологічного відділу ЦК КПРС часів Брежнєва

«Коли ви говорите, Іване Васильовичу, враження таке, що ви марите»

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Каждый раз, когда сталкиваюсь с сочинениями кремлевской пропаганды, стараюсь придерживаться правила профессора Преображенского – «не читать до обеда советских газет». Все эти «фильмы», «расследования» и «доклады» угрожают уже не только пищеварению, как предупреждал профессор, но и нервной системе.

Однако делаю разовое исключение. Документ с устрашающим названием «краткий отчет Мониторинговой группы Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации» стоит прочитать хотя бы ради слога. «Ставленники Вашингтона», «как бы независимые эксперты», «масштабный пропагандистский антироссийский спектакль», «так называемые сведения о якобы неприемлемых действиях». Вполне в духе документов идеологического отдела ЦК КПСС времен Брежнева или Андропова. Правда, тогда все же не допускали таких позорных ошибок («ущимление демократии», «США и его партнеры» и проч.) Одна из отличительных черт нынешней власти, помимо авторитарности, – еще и чудовищная профессиональная деградация.

По содержанию в этом, с позволения сказать, документе нет вообще ничего – ни конкретных примеров «вмешательства» (кроме общих слов в том, что «деструктивная работа… координируется Госдепартаментом США»), ни имен зловещих иностранцев, которые это «вмешательство» осуществляют (имя во всем отчете вообще упомянуто только одно, и это имя российского гражданина – вашего покорного слуги), ни названий структур-кукловодов (кроме опять же российских, причем уже не существующих организаций – Фонда борьбы с коррупцией и «Открытой России»). А осуществлять свое вмешательство эти «западные центры» собираются через требование «зарегистрировать официальными кандидатами на думских выборах определенных из-за рубежа лиц».

«Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите».

И только за одно в «отчете Мониторинговой группы Временной комиссии» можно не беспокоиться. В документе говорится, что «конечной целью этой работы (зарубежного вмешательства – прим.) является максимальная дискредитация всей избирательной системы России». Боюсь, никакие западные центры не справятся с этой задачей так блестяще, как это сделала за последние двадцать лет российская власть.

Джерело: Эхо Москвы

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