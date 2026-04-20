Посолка ЄС в Україні зробила заяву про свою майбутню роль в євроінституціях

За словами дипломатки, робота послом Європейського Союзу в Україні буде останньою «інституційною» посадою

Посол ЄС Катаріна Матернова заявила, що після завершення нинішньої посади не планує продовжувати роботу в інституціях ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис дипломатки.

Матернова повідомила, що її робота послом ЄС в Україні буде останньою «інституційною» посадою. «Попрацювавши у приватній юридичній практиці, Світовому банку, Єврокомісії і уряді моєї рідної Словаччини, я знаю, що найбільш значуща і впливова моя робота – представляти ЄС в Україні. Країні у стані війни. Війни, яка має значення для майбутнього всього європейського континенту», – зазначила посолка.

Дипломатка наголосила, що понад десятиліття є дотичною до України і її реформ у сфері демократії, економіки, верховенства права. «І тому я ніколи не прийму наростаючий наратив про те, що реформи загальмували і «тут немає досягнень» – особливо у сфері правосуддя і боротьби з корупцією. Це не просто неправильно – це небезпечно, і дуже несправедливо», – каже вона.

