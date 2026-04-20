Посолка ЄС в Україні зробила заяву про свою майбутню роль в євроінституціях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Катаріна Матернова почала роботу послом ЄС в Україні восени 2023 року.
фото: Facebook/Katarina Mathernova

За словами дипломатки, робота послом Європейського Союзу в Україні буде останньою «інституційною» посадою

Посол ЄС Катаріна Матернова заявила, що після завершення нинішньої посади не планує продовжувати роботу в інституціях ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис дипломатки.

Матернова повідомила, що її робота послом ЄС в Україні буде останньою «інституційною» посадою. «Попрацювавши у приватній юридичній практиці, Світовому банку, Єврокомісії і уряді моєї рідної Словаччини, я знаю, що найбільш значуща і впливова моя робота – представляти ЄС в Україні. Країні у стані війни. Війни, яка має значення для майбутнього всього європейського континенту», – зазначила посолка.

Дипломатка наголосила, що понад десятиліття є дотичною до України і її реформ у сфері демократії, економіки, верховенства права. «І тому я ніколи не прийму наростаючий наратив про те, що реформи загальмували і «тут немає досягнень» – особливо у сфері правосуддя і боротьби з корупцією. Це не просто неправильно – це небезпечно, і дуже несправедливо», – каже вона.

Нагадаємо, посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова прокоментувала обстріл Росії в ніч на 3 лютого по мирних містах України. Посол розповіла, як вона провела ніч під час російської атаки. Катаріна Матернова заявила, що ніч в Україні була дуже гучно. Посолка вночі спала у ванній кімнаті.

До слова, посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова під час прогулянки в лісовій зоні натрапила на залишки збитого ворожого безпілотника. Дипломатка використала цей інцидент, щоб нагадати світові про щоденну небезпеку, з якою живуть українці.

Проросійський експрезидент Болгарії прокоментував свою перемогу на виборах
На парламентських виборах у Болгарії підраховано 78% голосів: хто лідирує
Посолка ЄС в Україні зробила заяву про свою майбутню роль в євроінституціях
У Туапсе спалахнула масштабна пожежа після ударів по НПЗ (відео)
Іран висміяв заклик ЄС відкрити Ормузьку протоку
Радбез ООН проведе засідання через останні обстріли України

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

