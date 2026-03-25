Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Тищенко з'явився у Раді в незвичних окулярах (фото)

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп використав спеціальні лінзи під час виступу

Народний депутат Микола Тищенко під час виступу у Верховній Раді з’явився у незвичних окулярах, які одразу привернули увагу глядачів трансляції, повідомляє «Главком».

На кадрах видно, що політик використовував окуляри з вузькою горизонтальною лінзою, яка розташована лише на рівні очей. Такий формат відрізняється від звичних окулярів і схожий на спеціалізований оптичний інструмент.

Ймовірно, йдеться про окуляри для читання або роботи з текстами, які дозволяють фокусувати зір на документах, не закриваючи повністю поле зору. 

Реакція у соцмережах на появу Миколи Тищенка з незвичними окулярами виявилася іронічною та подекуди відверто глузливою. Користувачі активно жартують, порівнюють аксесуар із застарілими оптичними пристроями та обговорюють зовнішній вигляд депутата. 

Користувачі іронізують над зовнішнім виглядом депутата, жартують про «еполети» та використовують зневажливі формулювання, підкреслюючи, що новий аксесуар не додає йому серйозності.

Нагадаємо, що безпартійний народний депутат Микола Тищенко увійшов до складу депутатської групи «Відновлення України». Варто зазначити, що Тищенко був виключений з фракції «Слуга народу» ще у 2023 році, після його поїздки до Таїланду, яку він презентував як роботу з виборцями. Відтоді він був позафракційним.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада Україна Микола Тищенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світова війна без оголошення? Глобальна турбулентність і шанс для України
Світова війна без оголошення? Глобальна турбулентність і шанс для України
4 березня, 11:27
Іран, Трамп і нафта: що стоїть за «переговорами»
Трамп та Іран. Зараз ми бачимо початок великого торгу і Україна тут – не спостерігач
Вчора, 20:15
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Як Орбан перетворив Україну на головну страшилку угорських виборів
11 березня, 12:29
Україна застосувала санкції проти російських компаній
Україна ввела санкції проти російських поштових сервісів
28 лютого, 10:31
Якщо стійкого миру або припинення вогню не досягнуто в перші дні конфлікту, є великий ризик його продовження, заявив Зеленський
Зеленський пояснив, як конфлікт на Близькому Сході вплине на підтримку України
8 березня, 17:59
Уламки ймовірного «шахеда» знайшли за 500 метрів від кордону України
Біля кордону з Україною у Молдові поліція виявила уламки безпілотника (фото)
17 березня, 12:47
ЗСУ зірвали плани РФ на півдні
ЗСУ загнали російське командування у глухий кут на півдні
20 березня, 10:44
Боєць 102-го полку окупантів місяцями допомагав українським військовим
19-річний військовий РФ перейшов на бік України
Вчора, 12:15
Положення закону діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його припинення
Рада звільнила мешканців пошкодженого житла від сплати комуналки
Сьогодні, 16:30

Курйоз

Тищенко з’явився у Раді в незвичних окулярах (фото)
Тищенко з’явився у Раді в незвичних окулярах (фото)
Міноборони України підкололо путініста Баскова: українці підхопили хвилю жартів
Міноборони України підкололо путініста Баскова: українці підхопили хвилю жартів
У РФ окупант оконфузився в університеті під час агітації до війська (відео)
У РФ окупант оконфузився в університеті під час агітації до війська (відео)
Українці вибухнули мемами з Оскару-2026 про Ді Капріо (фото)
Українці вибухнули мемами з Оскару-2026 про Ді Капріо (фото)
Роберт Дауні-молодший дістав з кишені стрінги прямо на сцені Оскара-2026
Роберт Дауні-молодший дістав з кишені стрінги прямо на сцені Оскара-2026
Оскар-2026. Леонардо Ді Капріо відзначився кумедним жестом і став героєм мемів (відео)
Оскар-2026. Леонардо Ді Капріо відзначився кумедним жестом і став героєм мемів (відео)

Новини

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Сьогодні, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Сьогодні, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua