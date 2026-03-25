Тищенко з’явився у Раді в незвичних окулярах (фото)

Нардеп використав спеціальні лінзи під час виступу

Народний депутат Микола Тищенко під час виступу у Верховній Раді з’явився у незвичних окулярах, які одразу привернули увагу глядачів трансляції, повідомляє «Главком».

На кадрах видно, що політик використовував окуляри з вузькою горизонтальною лінзою, яка розташована лише на рівні очей. Такий формат відрізняється від звичних окулярів і схожий на спеціалізований оптичний інструмент.

Ймовірно, йдеться про окуляри для читання або роботи з текстами, які дозволяють фокусувати зір на документах, не закриваючи повністю поле зору.

Реакція у соцмережах на появу Миколи Тищенка з незвичними окулярами виявилася іронічною та подекуди відверто глузливою. Користувачі активно жартують, порівнюють аксесуар із застарілими оптичними пристроями та обговорюють зовнішній вигляд депутата.

Користувачі іронізують над зовнішнім виглядом депутата, жартують про «еполети» та використовують зневажливі формулювання, підкреслюючи, що новий аксесуар не додає йому серйозності.

Нагадаємо, що безпартійний народний депутат Микола Тищенко увійшов до складу депутатської групи «Відновлення України». Варто зазначити, що Тищенко був виключений з фракції «Слуга народу» ще у 2023 році, після його поїздки до Таїланду, яку він презентував як роботу з виборцями. Відтоді він був позафракційним.