Велика Британія дозволила військовим затримувати російські танкери

Рішення Великої Британії було ухвалено на тлі активізації інших європейських країн зусиль щодо припинення діяльності так званого тіньового флоту російських танкерів

Збройні сили Великої Британії отримали повноваження зупиняти та обшукувати російські нафтові танкери у своїх територіальних водах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Рішення прем’єр-міністра Кіра Стармера спрямоване на боротьбу з «тіньовим флотом» Москви – сотнями старих суден із непрозорою власністю, які Росія використовує для експорту нафти в обхід західних санкцій. Тепер британські військові та правоохоронці зможуть діяти жорсткіше проти суден, що перебувають під національними санкціями Сполученого Королівства.

За словами Стармера, Путін розраховує на зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході, щоб наповнити бюджет для продовження агресії проти України. Посилення морського контролю має на меті перекрити ці «брудні прибутки». Уряд розглядає не лише затримання суден, а й можливість конфіскації нафти, кошти від продажу якої можуть бути спрямовані на підтримку України. Очікується, що подальші кроки щодо морської безпеки обговорять у Гельсінкі на саміті Об’єднаних експедиційних сил, куди Стармер вирушає вже цього четверга.

Москва вже відреагувала на ці заходи погрозами ескалації. Високопосадовці РФ, зокрема голова морської колегії Микола Патрушев, назвали дії Лондона «західним піратством» і заявили про готовність залучити російський військово-морський флот для захисту своїх танкерів. Попри ризик прямого конфлікту, британське Міністерство оборони готує варіанти операцій із перехоплення суден у Ла-Манші та Балтійському морі, де лише за січень зафіксували понад 20 танкерів під фальшивими прапорами.

Нагадаємо, російський танкер Deyna, затриманий французькими військовими у Середземному морі, прибув до порту Марсель-Фос. Судно передадуть органам правосуддя для проведення подальшого розслідування.

Танкер, який ходить під прапором Мозамбіку, у понеділок вранці зайшов до порту Марселя, де його передадуть у розпорядження судових органів.