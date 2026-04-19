Директорка Інституту демографії назвала категорію українців, яку радо приймуть країни Європи

«На Заході чекають наших людей. Європа старішає, як і Україна», – пояснила Елла Лібанова

У Європі, як і в Україні зокрема, старішає населення, тому там зацікавлені у наших молодих людях. Як інформує «Главком», про це директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Національної академії наук України Елла Лібанова розповіла на каналі «Суперпозиція».

«На Заході чекають наших людей. Європа старішає, як і Україна, як і Японія... Там більше людей старшого віку. А люди старшого віку не працюють. А хтось же має працювати. А чом би не українці?», – зазначила експертка.

За її словами, серед тих, хто виїхав з України у Європу, старших людей небагато – приблизно 6%.

«У Європі найбільше зацікавлені у підлітках. Це 100 відсотків, навіть сумнівів нема. Молоді жінки до 40 років їх також дуже цікавлять», – сказала Лібанова.

На її думку, Європі невигідно повертати додому і українських чоловіків мобілізаційного віку. Навіть при тому, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц каже, що це потрібно робити.

«По-перше, вони ж не можуть зізнаватися відкрито у тому, що вони хочуть їх залишити. По-друге, вони прекрасно розуміють, що в нас є проблеми з мобілізаційним потенціалом і хочуть просто допомогти. Не тому, що вони нас так люблять чи поважають. Вони просто розуміють, що Україна – це їх щит», – сказала демографиня.

Нагадаємо, до 2040 року частка дітей і підлітків віком до 18 років в Україні може скоротитися до критичного рівня – менш як 10%.

До слова, до 2050 року частка молоді в Україні може різко скоротитися. Країна ризикує стати державою з однією з найменших часток молодого населення у світі. За даними звіту ООН, частка молоді в Україні у 2000 році становила 14,8% (7,35 млн осіб). А вже у 2025 році, за оцінками ООН, складає лише 9%. Очікується, що частка молоді в населенні України впаде до 6,6% (2,3 млн осіб) у 2050-му році.

Також через війну Україна втратила близько 40% працездатного населення – такі оцінки надали Національний банк та Міністерство економіки. Нині близько 1,7 млн українців, які працювали до початку повномасштабного вторгнення, перебувають за кордоном. Це понад 10% довоєнного економічно активного населення.

Зауважимо, що чотири роки повномасштабного вторгнення не лише змінили лінію фронту, а й докорінно перекроїли соціальну мапу України. Поєднання масової еміграції, болючих втрат на полі бою та стрімкого падіння народжуваності поставило державу перед найскладнішим викликом за всю історію незалежності. Нині Україна переживає одну з найглибших демографічних криз у світі, де боротьба за людей стає не менш важливою, ніж боротьба за території.