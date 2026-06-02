Головна Новини
search button user button menu button

«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Матернова зазначила, що дипломати Євросоюзу не залишатимуть Київ
фото: ДСНС Києва, з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Катаріна Матернова дізналася про масштабний нічний обстріл дорогою до української столиці

Масовані повітряні удари по території України свідчать про те, що Росія зазнає невдач на полі бою та стрімко вичерпує власні ресурси. Водночас Україна має міцну фінансову та оборонну опору від європейських партнерів. На цьому наголосила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Європейська дипломатка зазначила, що дізналася про масштабний нічний обстріл дорогою до української столиці. За її словами, ця атака була очікуваною, адже Кремль заздалегідь погрожував «систематичними ударами» по Києву, а Президент Володимир Зеленський кілька днів поспіль попереджав про підготовку нової хвилі російського терору.

«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні фото 1

Проте Матернова переконана: попри інтенсивність обстрілів, зламати Україну ворогу не вдасться.

Посол Євросоюзу також підкреслила фінансову та матеріальну стабільність України завдяки міжнародній допомозі та вказала на глибоку кризу всередині самої Російської Федерації.

«Зараз Україна має у своєму розпорядженні €90 млрд на оборону та бюджетну підтримку від Європейського Союзу. Тим часом Росія бореться, вичавлюючи з себе останні сили. Це жахливо і криваво, але всі авторитетні джерела кажуть одне й те саме: Росія більше не може продовжувати цю війну», – заявила дипломатка.

Матернова додала, що у Кремля критично закінчуються ключові компоненти для ведення тривалих бойових дій:

  • Фінансові ресурси та економічна стабільність.
  • Людські ресурси для поповнення армії.
  • Загальний потенціал, сили та мотивація.

Катаріна Матернова резюмувала, що попри всі поточні складнощі та криваві спроби залякування з боку РФ, вона твердо вірить у те, що Україна вистоїть і переможе.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський прокоментував цинічний російський удар по українських містах. За словами президента, понад 500 рятувальників наразі ліквідовують наслідки обстрілу, а Росія випустила по Україні 656 ударних дронів та 73 ракети різних типів.

За словами глави держави, били росіяни і по енергетиці на Харківщині та критичній інфраструктурі у Харкові. Під ударами були і Київська, Миколаївська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Хмельницька області.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Основним напрямком удару став Київ, під обстрілами також опинилися Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони. За даними МВС, внаслідок атаки загинули 13 людей, понад 100 дістали поранення.

До слова, Міністерство оборони Російської Федерації офіційно прокоментувало масовану комбіновану атаку по території України, яка відбулася в ніч проти 2 червня. Як передають російські медіа, у відомстві заявили, що завдали масованого удару високоточною зброєю великої дальності, зокрема гіперзвуковими ракетами.

Читайте також:

Теги: Що буде з Євросоюзом посол Україна авіаудар ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові вперше перехопили нові російські дрони-носії
Україна вперше знищила «Гербери» з ударними FPV-дронами (відео)
8 травня, 14:07
Експерти МАГАТЕ оцінили наслідки ударів РФ по енергосистемі
МАГАТЕ провело нову місію на об’єктах української енергосистеми
8 травня, 18:28
Дрони вже полюють на логістику РФ у Маріуполі
Дрони ЗСУ вдарили по найболючішому місцю армії РФ: що відомо
9 травня, 10:54
Унаслідок атаки окупантів по Глухову загинуло двоє цивільних
Ворог вдарив по Глухову, є загиблі та поранені
19 травня, 12:24
Решетилівська вишивка. Акт творення
День вишиванки. Знана майстриня, яка готувала сорочки для всіх президентів, поділилася професійними секретами
21 травня, 09:26
Рибалки відбуксирували знахідку до порту Василікі та передали її Береговій охороні Греції
«Українська війна» у Середземному морі? Греція зробила різку заяву
14 травня, 14:55
Найбільшого удару в цьому квадраті зазнав Національний музей «Чорнобиль»
Атака на Київ: які руйнування зазнав Поділ (фото)
24 травня, 13:24
Марко Рубіо та Сергій Лавров
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
25 травня, 21:27
Середня зарплата інженера-технолога – 41 тис. грн, але у Києві ще вища
День хіміка: скільки платять фахівцям галузі в Україні
31 травня, 08:30

Новини

«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Вчора, 12:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua