«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні

Катаріна Матернова дізналася про масштабний нічний обстріл дорогою до української столиці

Масовані повітряні удари по території України свідчать про те, що Росія зазнає невдач на полі бою та стрімко вичерпує власні ресурси. Водночас Україна має міцну фінансову та оборонну опору від європейських партнерів. На цьому наголосила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Європейська дипломатка зазначила, що дізналася про масштабний нічний обстріл дорогою до української столиці. За її словами, ця атака була очікуваною, адже Кремль заздалегідь погрожував «систематичними ударами» по Києву, а Президент Володимир Зеленський кілька днів поспіль попереджав про підготовку нової хвилі російського терору.

Проте Матернова переконана: попри інтенсивність обстрілів, зламати Україну ворогу не вдасться.

Посол Євросоюзу також підкреслила фінансову та матеріальну стабільність України завдяки міжнародній допомозі та вказала на глибоку кризу всередині самої Російської Федерації.

«Зараз Україна має у своєму розпорядженні €90 млрд на оборону та бюджетну підтримку від Європейського Союзу. Тим часом Росія бореться, вичавлюючи з себе останні сили. Це жахливо і криваво, але всі авторитетні джерела кажуть одне й те саме: Росія більше не може продовжувати цю війну», – заявила дипломатка.

Матернова додала, що у Кремля критично закінчуються ключові компоненти для ведення тривалих бойових дій:

Фінансові ресурси та економічна стабільність.

Людські ресурси для поповнення армії.

Загальний потенціал, сили та мотивація.

Катаріна Матернова резюмувала, що попри всі поточні складнощі та криваві спроби залякування з боку РФ, вона твердо вірить у те, що Україна вистоїть і переможе.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський прокоментував цинічний російський удар по українських містах. За словами президента, понад 500 рятувальників наразі ліквідовують наслідки обстрілу, а Росія випустила по Україні 656 ударних дронів та 73 ракети різних типів.

За словами глави держави, били росіяни і по енергетиці на Харківщині та критичній інфраструктурі у Харкові. Під ударами були і Київська, Миколаївська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Хмельницька області.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Основним напрямком удару став Київ, під обстрілами також опинилися Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони. За даними МВС, внаслідок атаки загинули 13 людей, понад 100 дістали поранення.

До слова, Міністерство оборони Російської Федерації офіційно прокоментувало масовану комбіновану атаку по території України, яка відбулася в ніч проти 2 червня. Як передають російські медіа, у відомстві заявили, що завдали масованого удару високоточною зброєю великої дальності, зокрема гіперзвуковими ракетами.