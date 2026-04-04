Канадський хокеїст, який грає в Росії, зробив скандальну заяву про Путіна

Артем Худолєєв
Лі: Зустріч із Путіним була б найкрутішою подією у житті

Лі назвав диктатора Путіна «наймогутнішою людиною світу»

Канадський захисник російського хокейного клубу «Сочі» Кемерон Лі заявив пропагандистам про бажання зустрітися з диктатором Володимиром Путіним. Про це інформує «Главком».

Пропагандисти попросили Лі назвати найзнаменитішого росіянина, з яким би він хотів поспілкуватися.

«Володимир Путін був би номером один. Я дуже хотів би зустрітися з ним і подякувати за паспорт. Він, ймовірно, наймогутніша людина у світі. Зустріч із Путіним була б найкрутішою подією у житті. Я хотів би фото з ним, як у Овечкіна в його соцмережі», – заявив Лі.

Варто зазначити, що Лі у 2023 році отримав російське громадянство.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Читайте також

«Віддайте Донбас»: ультиматум Росії як ознака провалу
«Віддайте Донбас»: ультиматум Росії як ознака провалу
1 квiтня, 16:09
Війна Трампа в Ірані нагадує дії Путіна в Україні. Аналіз NYT
Війна Трампа в Ірані нагадує дії Путіна в Україні. Аналіз NYT
9 березня, 01:47
Президент прокоментував рішення США про часткове послаблення санкцій проти нафти
Скільки грошей отримає РФ через послаблення санкцій США? Зеленський назвав суму
13 березня, 15:31
Будинок подружжя з Хмельницького, яке загинуло внаслідок російської атаки 22 березня 2024 року
Рідні подружжя, що загинуло від ворожої атаки, виграли суд у Росії
21 березня, 21:15
Лютий став першим місяцем з 2023 року, коли Київ повернув більше території в Україні, ніж втратив
Ілон Маск допоміг українцям перейти у контрнаступ – WSJ
21 березня, 18:34
Росія вийшла на максимум доходів від нафти за 4 роки
Доходи Кремля від нафти різко зросли: подробиці
24 березня, 21:16
Кремль вводить нові обмеження для бізнесу
Кремль запустив нові побори з бізнесу: шукають мільярди на фронт
27 березня, 21:26
15-річна Ільтерякова (ліворуч) здобула срібло у фіналі вправ з обручем
Російська гімнастка не повернулася до прапорів під час виконання гімну України на Кубку світу
30 березня, 16:23
Родніна розкритикувала рівень російського футболу
Депутатка Думи заявила, що «футбол у Росії – журба»
2 квiтня, 20:01

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
