Канадський хокеїст, який грає в Росії, зробив скандальну заяву про Путіна

Лі: Зустріч із Путіним була б найкрутішою подією у житті

Лі назвав диктатора Путіна «наймогутнішою людиною світу»

Канадський захисник російського хокейного клубу «Сочі» Кемерон Лі заявив пропагандистам про бажання зустрітися з диктатором Володимиром Путіним. Про це інформує «Главком».

Пропагандисти попросили Лі назвати найзнаменитішого росіянина, з яким би він хотів поспілкуватися.

«Володимир Путін був би номером один. Я дуже хотів би зустрітися з ним і подякувати за паспорт. Він, ймовірно, наймогутніша людина у світі. Зустріч із Путіним була б найкрутішою подією у житті. Я хотів би фото з ним, як у Овечкіна в його соцмережі», – заявив Лі.

Варто зазначити, що Лі у 2023 році отримав російське громадянство.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.