Порт Усть-Луга відновив перевалку нафти – Bloomberg

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Масштабна пожежа внаслідок атаки українських дронів на порт Усть-Луга
знімки Vantor

Один із ключових російських портів на Балтійському морі – Усть-Луга відновив перевантаження сирої нафти після того, як зазнав атаки українських безпілотників та був змушений призупинити роботу. Про це пише Reuters з посиланням на Bloomberg, пише «Главком».

За даними Bloomberg, які ґрунтуються на інформації про судноплавство, у суботу, 4 квітня до роботи повернувся нафтовий термінал. Танкер класу Aframax розпочав завантаження.

Попри відновлення роботи порту, атаки суттєво вплинули на російську нафтову інфраструктуру. За оцінками, раніше було порушено до 40% експортних потужностей країни.

Як відомо, наприкінці березня, порт зазнав серії ударів. Через Усть-Лугу здійснювався експорт сировини за допомогою суден так званого «тіньового флоту». Тепер цей логістичний ланцюжок зазнав суттєвих втрат – на кадрах з місця подій видно ураження низки цистерн та технологічного обладнання.

Раніше стало відомо, що удари України по об'єктах у РФ суттєво зменшили виробництво ракет і скоротили експорт російської нафти. «Майже 40% місячного виробництва ракет, близько 45% експорту нафти Росія вже втратила внаслідок українських ударів по їх обʼєктах, а також логістиці», – повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

