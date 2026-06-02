У Бундестазі вважають, що подібні поїздки до РФ негативно впливають на національну безпеку Німеччини

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Політики партії «Альтернатива для Німеччини» відвідають економічний форум в Санкт-Петербурзі цього тижня

Провідні німецькі політики з партій виступили з жорсткою критикою на адресу представників ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» через їхні плани відвідати Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум. Депутатів звинувачують у підриві єдності Заходу та капітуляції перед Кремлем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке видання Handelsblatt.

Хто їде на форум до Путіна

Захід відбудеться у Росії з 3 по 6 червня 2026 року. Участь у ньому планують узяти одразу кілька впливових діячів проросійської німецької партії:

Маркус Фронмайєр – заступник голови фракції «Альтернатива для Німеччини» у Бундестазі та речник із питань зовнішньої політики.

Штеффен Котре – депутат Бундестагу.

Йорг Урбан – голова саксонського осередку «Альтернатива для Німеччини».

Петр Бистронь – депутат Європейського парламенту.

Загроза шпигунства та політична капітуляція

Голова комітету з розвідки Бундестагу Марк Генріхманн заявив, що подібні поїздки є вкрай небезпечними для національної безпеки Німеччини.

Марк Генріхманн пояснив, що російські розвідувальні служби використовують такі заходи, як Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум, «для збору розвідувальних даних та вербування».

«Кожен, хто туди подорожує, повинен знати: Ви не повернетеся непоміченим», – застеріг Генріхманн.

Петербурзький міжнародний економічний форум традиційно вважається головним економічним майданчиком Росії. Після початку війни проти України більшість західних компаній та офіційних делегацій припинили участь у заході через санкції та політичні ризики.

В «Альтернативі для Німеччини» натомість захистили права своїх депутатів «підтримувати контакти з усіма сторонами та тримати канали зв'язку відкритими» в умовах напруженої міжнародної ситуації.

«Главком» писав, що представник адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа вперше за кілька років візьме участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі в Росії. До Санкт-Петербурга прибуде голова Федеральної комісії США з витончених мистецтв Родні Мімс Кук.

Нагадаємо, депутатів Європарламенту закликають здійснити поїздку до Росії для зустрічі з представниками Держдуми РФ, попри офіційну заборону на таку співпрацю. Ініціатором поїздки виступив люксембурзький політик Фернан Картхайзер. У листі, розісланому широкому колу євродепутатів, він запропонував провести очну зустріч з членами Державної думи РФ 3 червня. Зустріч планують провести на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму, де очікується участь російського диктатора Володимира Путіна.