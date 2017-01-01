Рейган, Гавел, Вакарчук. Шлях у політику

Політичні проекти Віктора Пінчука рідко бували успішними. Тут він мені чимось нагадує Хорошковського і Медведчука.

Вроде есть деньги, неглупы, но, как всегда, подводит неумение собрать команду. Ибо собирают по принципу «медийных лиц». Дескать, авторитеты, часто бывают в эфирах, много фолловеров в соцсетях. И только профессионалы знают, что медийное лицо не обязательно = профессинализм, умение работать в поле, адекватно оценить ситуацию.

Політичні проекти Віктора Пінчука рідко бували успішними. Тут він мені чимось нагадує Хорошковського і Медведчука.

Вроде есть деньги, неглупы, но, как всегда, подводит неумение собрать команду. Ибо собирают по принципу «медийных лиц». Дескать, авторитеты, часто бывают в эфирах, много фолловеров в соцсетях.

И только профессионалы знают, что медийное лицо не обязательно = профессинализм, умение работать в поле, адекватно оценить ситуацию.

Телевизионные говоруны как правило скрывают еще одну тайну: это единственное, что они по большому счету умеют) Даже если при этом называют себя технологами или политологами.

...Я все чаще встречаю в сети серьезные рассуждения насчет Святослава Вакарчука, который учится в Америке «на президента». Нет, я понимаю, что людям можно внушить что угодно. Классический пример: когда Ельцин отрекся от престола - рейтинг Путина был 3%. Через четыре месяца он подобрался к 60%.

Разумеется, я не сравниваю Вакарчука с Путиным и знаю, что он (Вакарчук) - хороший человек, талантливый исполнитель и патриот. Но мы сейчас приводим пример медийной манипуляции.

Давайте рассмотрим доводы:

1. А почему нет? Рейган и Гавел тоже пришли их кино и театра... бла-бла-бла. На самом деле, это конечно тоже неравда. Рейган занимался политикой более 20 лет, побывал в роли губернатора и показал, какой он руководитель, патриот и политик, способный держать удар. У него была команда и программа, которую он пропагандировал не один год. Его взгляды на экономику и межд политику были хорошо известны.

С Гавелом - та же ситуация : в 1968 году Гавел начал активно участвовать в борьбе за демократию и права человека, в 1975 году - открытое письмо Густаву Гусаку». Гавел был одним из авторов «Хартии 77».В октябре 1977 г . по обвинению в «покушении на интересы республики за рубежом» Гавел был приговорен к 14 месяцам тюрьмы условно, но уже через пару месяцев он был обвинен в «нападении на государственного служащего при исполнении последним служебных обязанностей» и арестован. И т. д.

Разницу чувствуете? Не прямо из театра прибежал после стендфорских курсов, правда?

2. Патриотизм. Очень важное качество. Но вспомните, сколько людей стояло на двух Майданах. Все они были патриотами. И остаются ими, конечно

Но оказалось, что как в математике: патриотизм - качество необходимое, но недостаточное

3. Честность. Очень крутое качество! Без иронии. Но та же фигня. Ее недостаточно не только, чтобы управлять страной, но даже просто сделать вам аппендицит.

4. Он быстро найдет команду. Какую? Которую подскажут ему технологи или те, кто за руку привел в политику? Скажем честно, Святослав в первой попытке в Парламенте не имел никакой команды, не продемонстрировал политического темперамента, после ухода никого не обличал, а спокойно вернулся к музыке. Его инвесторы, музыканты и пиарщики - это и есть его команда.

5. Судя по навязчивой публикации соцопросов, что он якобы 3 в списке претендентов, нам активно впаривают эту историю. Потому что никакой социологии в Украине не существует. В Америке - да, в Украине же методики и инструментарий устарели, новейших технологий (социологических) нет, тд. Не говоря уже о том, что мы много лет не проводим перепись населения и элементарно не знаем начальные опции.

Так что думайте, друзья мои!

Гражданскому обществу пора взрослеть. Ибо когда дело доходит до нас лично (учение, лечение, бизнес) мы предпочитаем профессионализм, а страну готовы отдать технологам.

Джерело: блог Наталії Влащенко

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