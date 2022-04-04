Через санкції автівки в Росії подорожчали на 40%, а попит упав на 60%

Нових автомобілів на складах російських дилерів залишилося на 2-3 місяці. Ціни на автівки ростуть, попит різко упав

Нових автомобілів на складах російських дилерів вистачить на два-три місяці

Санкції, запроваджені проти Росії, яка напала на Україну, спровокували різке зростання на нові автомобілі. Про це пише видання ixbt.com.

Подорожчали автівки усіх марок. В середньому зростання ціни протягом березня склало близько 40%.

За інформацією видання «Коммерсантъ», найбільше виросли у ціні автомобілі преміальних марок – лише за березень на 50-60%.

Керівники компаній, які спеціалізуються на продажу нових автомобілів, визнають, що причиною зростання ціни є сакнції, запроваджені США, Євросоюзом і Японією. На їхню думку, ситуація буде погіршуватися з кожним днем. Зокрема, уже зараз відчувається дефіцит автівок, а на складах їх залишилося на два-три місяці.

При цьому зросли у ціні не тільки іноземні автомобілі, а і вироблені на території самої Росії, наприклад, автівки, які випускає «АвтоВАЗ». Російський авто гігант тільки минулого місяця піднімав ціни на свої моделі двічі – 1 і 16 березня.

Разом із зростанням ціни автодилери фіксують і різке падіння попиту на нові автомобілі. У березні продажі знизилися в середньому на 60%. «У квітні збережеться тренд на зниження, і, якщо ключова ставка Центробанку не зміниться, падіння може досягти 70%. Трафік у дилерських центрах мінімальний», – підтвердив Андрій Ольховський, гендиректор компаній, яка спеціалізується на преміальних брендах.

Разом із ринком нових автомобілів, відчувається зниження попиту і на ринку вживаних автівок. Попри те, що після зростання ціни на нові машини вторинний ринок навпаки, знизив ціни на товар на 10-15%, продажі все одно падають. Причиною є зниження доходів населення, що також пов’язано із запровадженими санкціями та зростанням курсу рубля до світових валют.

Нагадаємо, що російські автогіганти у березні почали скорочувати виробництво. Зокрема, група ГАЗ вирішила перевести усіх працівників на чотириденку.

Інший російський автовиробник, «АвтоВАЗ», переніс корпоративну відпустку з літа на період з 4 квітня по 24 квітня.