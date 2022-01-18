Мовний скандал у Києві: компанія відмовила у співбесіді через українську

За словами чоловіка, йому відмовила у співбесіді національна компанія, яка є одним з «топових» роботодавців в Україні

Відмовили у наступному етапі співбесіді лише тому, що у колективі компанії всі говорять російською, а він українською

У Києві розгорівся черговий скандал через мовне питання. Один зі столичних офісів української компанії відмовив у співбесіді кандидату, який не захотів спілкуватися виключно російською у колективі. Про це написав претендент на посаду Богдан Мельник у Facebook.

За словами чоловіка, йому відмовили у наступному етапі співбесіді лише тому, що у колективі компанії всі говорять російською, а він переходити на російську у розмові з українцями відмовився. Зокрема, Богдан наголосив, що може використовувати її лише як іноземну мову.

«Виявляється, незалежно від свого професійного рівня, володіння англійською та інших навичок, я не можу працювати в компанії, яка має офіси в шести містах України, виключно тому, що я розмовляю українською. Мова про компанію Andersen, вона ж Andersen People», – зазначає він.

При цьому, як додає Богдан, йдеться про національну компанію, яка є одним з «топових» роботодавців в Україні.

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