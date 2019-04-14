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    Думки вголос

    Порошенко не штовхав тільки ледачий

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

    • Розсилка
    Порошенко не штовхав тільки ледачий

    Мені смішно, коли період перебування Петра Порошенка при владі називають «режимом»

    Мовою оригіналу

    В 2004 году мы всерьез думали, что Янукович - политический труп. Труп оказался живее всех живых и вскоре стал сначала премьер-министром, а потом президентом страны.

    Уровень доверия к Ющенко зашкаливал, на него буквально молились, все ждали новой жизни, смерти коррупции и всеобщего процветания. Закончил он 5% рейтинга и долей в схеме Фирташа-Могилевича. Ющенко был либерал и демократ. Наверное, самый большой демократ из всех. Но совершенно беспомощный, как политический деятель. Его правление - это инструкция на тему, как пролюбить все, что можно пролюбить за самые короткие сроки. Учтите, что это было время экономического подъема и отсутствие у руля правителя только подстегивало экономику.

    Ющенко в своей беспощадной борьбе с Тимошенко реанимировал Януковича, добавил ему скиллы и выпустил на арену. Янукович решил, что у него код на бессмертие и принялся грабить страну.

    Чем закончил Янукович, на которого точно так же молилась часть электората, мы все помним. Ростов тому свидетелем.

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    Потом пришел Порошенко.

    Мне смешно, когда период его нахождения у власти называют «режимом». Я еще никогда не видел такой «разнузданной» свободы слова - его не пинал только ленивый. Результат даже лучше, чем ожидалось - при уходе рейтинг около 16 процентов. Если по честному, то процентов 12, не более, но это не принципиально.

    И сбил Порошенко Денис Бигус, сбил своим расследованием, в котором не было практически ничего, чего б не знали до того. Но оно появилось вовремя. В нужном месте, в нужное время. Минус 10% к рейтингу, как минимум.

    Режим, который падает от выступления журналистов, какой-то несерьезный режим.)))

    Я считаю приход к власти Зеленского решенным вопросом. Я не представляю, что должно случиться с Владимиром Александровичем, чтобы он проиграл ПАПу второй тур. Только если сдастся сам, но это маловероятно. Не хватает воображения придумать вариант. Но моего воображения и опыта вполне хватает, чтобы в очередной раз напомнить: все, кто приходил на подъеме и доверии, уходили с оплёванной спиной. И чем больше было доверие, тем сильнее потом плевали вслед.

    10%? 5%? 15%?

    Разница небольшая.

    Большие надежды всегда заканчиваются большим разочарованием.

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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