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    Думки вголос

    Ми вже дозріли до Медведчука?

    • Євген Магда

      директор Інституту світової політики

    • Розсилка
    Ми вже дозріли до Медведчука?

    Про причини та наслідки виходу на публіку кума Путіна

    Причини появи підкреслено самозахопленного інтерв'ю п.М-чука зрозумілі: його кремлівський господар, якого М-чук називає «кумом», вважає, що ми з вами вже до них дозріли. Звідси і цифри у ньому, і багато іншого. Це їх «парад» у нашому інформаційному просторі.

    Винних у цій ситуації багато: і влада, і ми з вами. І розрахунок, серед іншого, на зневіру та пошук винних. Це очевидно

    Наслідки я можу прогнозувати як фахівець: у гібридній війні почесної капітуляції не буде. Не передбачено. Якщо ми програємо, то незалежної України як такої не буде, станемо «ресурсом» Росії для наступу на ЄС.

    Ми - не лише ті, що сидять у фб чи твіттері, ми - і ті, хто багато дивляться ТБ. Ці вибори замість України та українців ніхто не виграє.

    Подумайте над цим.

     Читайте також: Медведчук виходить з темряви. Прем’єра восени


    Джерело: блог Євгена Магди

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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