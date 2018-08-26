Ми вже дозріли до Медведчука?

Євген Магда директор Інституту світової політики

Євген Магда

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про причини та наслідки виходу на публіку кума Путіна

Причини появи підкреслено самозахопленного інтерв'ю п.М-чука зрозумілі: його кремлівський господар, якого М-чук називає «кумом», вважає, що ми з вами вже до них дозріли. Звідси і цифри у ньому, і багато іншого. Це їх «парад» у нашому інформаційному просторі.

Винних у цій ситуації багато: і влада, і ми з вами. І розрахунок, серед іншого, на зневіру та пошук винних. Це очевидно

Наслідки я можу прогнозувати як фахівець: у гібридній війні почесної капітуляції не буде. Не передбачено. Якщо ми програємо, то незалежної України як такої не буде, станемо «ресурсом» Росії для наступу на ЄС.

Ми - не лише ті, що сидять у фб чи твіттері, ми - і ті, хто багато дивляться ТБ. Ці вибори замість України та українців ніхто не виграє.

Подумайте над цим.





Джерело: блог Євгена Магди

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