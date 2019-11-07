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    Думки вголос

    Всі розмови про прості рішення окупованого Донбасу — це піар і пропаганда

    • Леонід Ємець

      Народний депутат 7 і 8 скликань

    • Розсилка
    Всі розмови про прості рішення окупованого Донбасу — це піар і пропаганда

    Трошки неприємної правди

    Насправді, всі розмови про прості рішення окупованого Донбасу — це піар і пропаганда.

    Перша — це ідея відгородитися стіною, ровом з крокодилами, або, як ще кажуть — «ізолювати проблемний регіон». Від кого ізолювати? Від мирного населення хіба. Але не від Путіна з військами. Цим стіна не аргумент. Взагалі.

    Друга — реінтеграція Донбасу.

    Взагалі не бачу ознак того що планується щось глибше аніж розведення військ. Наприклад що робити з «віджатими» у «предателей Донбаса» квартирами, будинками, машинами. Проданими і перепроданими.

    Готові «місцеві власники» повернути їх законним? А якщо ні, то як це розрулити? Не бачу не те що рішень, а навіть ознак що хтось планує над цим подумати. А таких проблем сотні.

    І це реальні частини реінтеграційного процесу. Тому вочевидь це не на часі.

    Джерело: Блог Леоніда Ємця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Донбас пропаганда війна ОРДЛО розведення військ на Донбасі
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