У Франції на форумі за демократію потролили російську пропагандистку



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Анна Бєлкіна, заступниця головного редактора пропагандистського телеканалу RT

Зокрема, на великому екрані показали карикатуру про російську пропаганду, яку створив на форумі художник видання Charlie Hebdo.

Під час Всесвітнього форуму за демократію, що розпочався напередодні у французькому Страсбурзі, учасники зірвали виступ заступника головного редактора Російський федеральний телеканал Russia Today Анни Бєлкіної. Відповідне відео з заходу розмістила у соцмережі Facebook Українська школа політичних студій.

«Під час Всесвітнього форуму за демократію виступала Анна Бєлкіна, заступниця головного редактора Russia Today. Зала, зокрема наша делегація, зреагувала так. Адже інших дискусій з Russia Today бути не може», - зазначається під відео.

З відеозапису видно, як під час виступу Бєлкіної представники української та інших делегацій піднялися зі своїх місць та почали вигукувати: «Світовий форум за демократію – не місце для пропаганди». В руках у них були роздруковані саморобні плакати із написом Propaganda is not Journalism (з англ.- пропаганда не є журналістикою).

Сама Анна Бєлкіна пояснюючи, чому ЗМІ втрачають довіру до громадян згадала негативні приклади висвітлення виборів у США у 2016 році та початок процедури Brexit

У відповідь продюсер радіо France Culture Крістін запитала, чому Бєлкіна не згадала приклад російської пропагандистської машини. Після цього залу охопили вигуки та аплодисменти, спрямовані проти пропагандистки Russia Today.

Школа опублікувала ще одне відео з цієї ж панелі форуму, де випускниця УШПС, звернулася до організаторів Всесвітнього форуму за демократію із питанням: «чому російська пропагандистська машина має вчити європейських журналістів, як правильно подавати інформацію?». Зал підтримав її гучними оваціями.

Зокрема, на великому екрані показали карикатуру про російську пропаганду, яку створив на форумі художник видання Charlie Hebdo.

Зазначимо, форум триватиме до 8 листопада і буде присвячений тієї ролі, яку для демократії відіграє інформація. Головна тема – «Чи знаходиться демократія під загрозою в століття інформації?».