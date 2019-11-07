Чиновники силових відомств відмовляються рятувати життя поранених українських військових

Дмитро Корчинський Політичний і громадський діяч

Дмитро Корчинський

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Держава, тобто ми з вами виділяємо в рік Міністерству оборони на закупівлю ліків та медобладнання військовослужбовцям майже півмільярда гривень, але...

6 рік війни... Пишу на прохання фронтових медиків-волонтерів.

Вчора 6 поранених на борту єдиного в країні санітарного літака «Віта» (часто ремонтують, бо літаку 36 років) були доставлені в Центральний госпіталь .

Серед поранених є боєць національної гвардії з важкими пораненнями тулуба.

Його на фронті врятували волонтерськими оклюзійними пов’язками, це засіб для герметизації рани, яке показане при поранені грудної клітки . Національна гвардія не забезпечила своїх бійців якісними аптечками, а медиків якісними матеріалами для порятунку життя.

За минулу добу знову нові четверо поранених. У двох воїнів важко поранені уламками ворожих снарядів грудні клітини і кінцівки. У бойових медиків і лікарів бригади, яка їх везла, як і всіх інших бригад ЗСУ відсутні оклюзійні пов’язки теж. Ситуацію врятували волонтери-медики «Ангелів Тайри», бо їм допомагає український народ.

6 рік війни, сотні прохань до міністерства оборони закупити оклюзії та укомплектувати хоч б бойових медиків, наче колишній Міністр оборони підписував наказ на закупівлю. Але на днях народний депутат України, командир медичного добровольчого підрозділу «Госпітальєри» Яна Зінкевич отримала чергову відмову від нового Міністра оборони в закупівлі оклюзійних пов’язок бойовим медикам ЗСУ, бо головне медичне управління не бачить доцільності.

Держава, тобто ми з вами виділяємо в рік Міністерству оборони на закупівлю ліків та медобладнання військовослужбовцям майже півмільярда гривень. Навіть якщо закупити 1000 необхідних по стандартам НАТО американських оклюзіїй тільки для фронтових медиків це максимально 480 тис гривень, тобто менше 0,01 % від бюджета головного медичного управління МО. 1000 врятованих життів захисників України.

Невже важко почути це чиновникам силових відомств ?

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