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    Думки вголос

    Росіяни ведуть свою країну до великої громадянської війни

    • Юрій Богданов

      радник Голови у Дніпропетровській ОДА

    •  glavcom.ua
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    Мешканці РФ самі викопали собі яму - Росіяни ведуть свою країну до великої громадянської війни
    Мешканці РФ самі викопали собі яму
    фото: радіо свобода

    Ненависть це така штука, яку розпалити нескладно, а ось загасити – надзавдання

    Найцікавіше, звісно, після останніх новин читати найрадикальніших російських підпалювачів війни.

    В них обмін полоненими це капітуляція і ганьба.

    В них росіяни, що здалися добровільно – це боягузи та зрадники.

    Всі ці люди не воюють, вони підбурюють воювати та вбивати інших. І з радістю вб’ють і своїх також.

    В них пріоритет не повернути своїх додому в обмін на українців, а вбити і українців, і «неправильних» своїх.

    І саме ця категорія ворогів найогидніша. Вони самі ніколи не будуть воювати. Але вони розпалюють війну найактивніше.

    Але саме ці люди переконують мене в тому, що Росія згорить в полум’ї тої ненависті, яку сама і створила.

    Бо ненависть це така штука, яку розпалити нескладно, а ось загасити – надзавдання. І після краху ненависті назовні вона завжди знайде новий зручний об’єкт всередині.

    Росіяни доведуть свою країну до справжньої громадянської війни. Неминуче.

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    Джерело: блог Юрія Богданова

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    Теги: росія окупанти війна українці обмін полоненими Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни ведуть свою країну до великої громадянської війни