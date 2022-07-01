Росіяни ведуть свою країну до великої громадянської війни
Ненависть це така штука, яку розпалити нескладно, а ось загасити – надзавдання
Найцікавіше, звісно, після останніх новин читати найрадикальніших російських підпалювачів війни.
В них обмін полоненими це капітуляція і ганьба.
В них росіяни, що здалися добровільно – це боягузи та зрадники.
Всі ці люди не воюють, вони підбурюють воювати та вбивати інших. І з радістю вб’ють і своїх також.
В них пріоритет не повернути своїх додому в обмін на українців, а вбити і українців, і «неправильних» своїх.
І саме ця категорія ворогів найогидніша. Вони самі ніколи не будуть воювати. Але вони розпалюють війну найактивніше.
Але саме ці люди переконують мене в тому, що Росія згорить в полум’ї тої ненависті, яку сама і створила.
Бо ненависть це така штука, яку розпалити нескладно, а ось загасити – надзавдання. І після краху ненависті назовні вона завжди знайде новий зручний об’єкт всередині.
Росіяни доведуть свою країну до справжньої громадянської війни. Неминуче.
Джерело: блог Юрія Богданова