Росіяни ведуть свою країну до великої громадянської війни

Ненависть це така штука, яку розпалити нескладно, а ось загасити – надзавдання

Найцікавіше, звісно, після останніх новин читати найрадикальніших російських підпалювачів війни.

В них обмін полоненими це капітуляція і ганьба.

В них росіяни, що здалися добровільно – це боягузи та зрадники.

Всі ці люди не воюють, вони підбурюють воювати та вбивати інших. І з радістю вб’ють і своїх також.

В них пріоритет не повернути своїх додому в обмін на українців, а вбити і українців, і «неправильних» своїх.

І саме ця категорія ворогів найогидніша. Вони самі ніколи не будуть воювати. Але вони розпалюють війну найактивніше.

Але саме ці люди переконують мене в тому, що Росія згорить в полум’ї тої ненависті, яку сама і створила.

Бо ненависть це така штука, яку розпалити нескладно, а ось загасити – надзавдання. І після краху ненависті назовні вона завжди знайде новий зручний об’єкт всередині.

Росіяни доведуть свою країну до справжньої громадянської війни. Неминуче.

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Джерело: блог Юрія Богданова

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