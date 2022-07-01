Путін живе у вигаданій реальності

Кінець СРСР став результатом інтелектуальної деградації та тупості еліт. Схоже сучасна Росія йде по тому самому сценарію

Кінець СРСР став результатом інтелектуальної деградації та тупості еліт. Схоже сучасна Росія йде по тому самому сценарію

Лідер РФ переконаний, що у нього «багато однодумців» у світі

Більше двадцяти років російські видавництва продукують низькопробну інтелектуальну літературу. Саме Росія поширювала на ринки колишнього СРСР книги, які непрямо, а й то відверто, пропагували нацизм. Величезна кількість видань були присвячені альтернативній історії, захопленню сталінськими репресіями, тоталітаризмом та звірствам НКВС.

Окремо в цьому ряду стоїть антисемітська література, що знаходила вдячного читача серед російської православної публіки, яка перебуває в перманентному есхатологічному очікуванні.

Перекладні твори також мали ідеологічне спрямування: вибиралися праці антиєвропейського та антиамериканського змісту, авторами яких були західні маргінали, ліваки або націоналісти. Тобто формувалося уявлення про «загниваючий колективний Захід».

Сьогодні Путін переконаний, що у нього «багато однодумців» у світі, які «бояться сказати правду». Свого часу так думали радянські вожді, що жили у вигаданій реальності. Кінець СРСР став результатом інтелектуальної деградації та тупості еліт, яка нині спостерігається в РФ. Будь-який «езотеризм» влади кінчається крахом. І сучасна Росія цьому не є винятком.

Джерело: блог Ярослава Коцюби

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.