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    Думки вголос

    Путін живе у вигаданій реальності

    • Ярослав Коцюба

      Експерт-релігієзнавець

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    Кінець СРСР став результатом інтелектуальної деградації та тупості еліт. Схоже сучасна Росія йде по тому самому сценарію - Путін живе у вигаданій реальності
    Кінець СРСР став результатом інтелектуальної деградації та тупості еліт. Схоже сучасна Росія йде по тому самому сценарію
    фото з відкритих джерел

    Лідер РФ переконаний, що у нього «багато однодумців» у світі

    Більше двадцяти років російські видавництва продукують низькопробну інтелектуальну літературу. Саме Росія поширювала на ринки колишнього СРСР книги, які непрямо, а й то відверто, пропагували нацизм. Величезна кількість видань були присвячені альтернативній історії, захопленню сталінськими репресіями, тоталітаризмом та звірствам НКВС.

    Окремо в цьому ряду стоїть антисемітська література, що знаходила вдячного читача серед російської православної публіки, яка перебуває в перманентному есхатологічному очікуванні.

    Перекладні твори також мали ідеологічне спрямування: вибиралися праці антиєвропейського та антиамериканського змісту, авторами яких були західні маргінали, ліваки або націоналісти. Тобто формувалося уявлення про «загниваючий колективний Захід».

    Сьогодні Путін переконаний, що у нього «багато однодумців» у світі, які «бояться сказати правду». Свого часу так думали радянські вожді, що жили у вигаданій реальності. Кінець СРСР став результатом інтелектуальної деградації та тупості еліт, яка нині спостерігається в РФ. Будь-який «езотеризм» влади кінчається крахом. І сучасна Росія цьому не є винятком.

    Джерело: блог Ярослава Коцюби

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    Теги: росія окупанти війна путін література націоналісти Україна СРСР окупація #stoprussia
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    Путін живе у вигаданій реальності