Путін живе у вигаданій реальності
Лідер РФ переконаний, що у нього «багато однодумців» у світі
Більше двадцяти років російські видавництва продукують низькопробну інтелектуальну літературу. Саме Росія поширювала на ринки колишнього СРСР книги, які непрямо, а й то відверто, пропагували нацизм. Величезна кількість видань були присвячені альтернативній історії, захопленню сталінськими репресіями, тоталітаризмом та звірствам НКВС.
Окремо в цьому ряду стоїть антисемітська література, що знаходила вдячного читача серед російської православної публіки, яка перебуває в перманентному есхатологічному очікуванні.
Перекладні твори також мали ідеологічне спрямування: вибиралися праці антиєвропейського та антиамериканського змісту, авторами яких були західні маргінали, ліваки або націоналісти. Тобто формувалося уявлення про «загниваючий колективний Захід».
Сьогодні Путін переконаний, що у нього «багато однодумців» у світі, які «бояться сказати правду». Свого часу так думали радянські вожді, що жили у вигаданій реальності. Кінець СРСР став результатом інтелектуальної деградації та тупості еліт, яка нині спостерігається в РФ. Будь-який «езотеризм» влади кінчається крахом. І сучасна Росія цьому не є винятком.
Джерело: блог Ярослава Коцюби