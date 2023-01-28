Головна Думки вголос Юрій Гудименко
search button user button menu button
Юрій Гудименко Український політичний діяч, лідер Руху «Демократична Сокира»

Напруга в суспільстві зростає. Як діяти українцям

glavcom.ua
Втома напряму залежить від ситуації на фронті
фото: ЗСУ

Ми заслужили на нову Україну

Під час довгої війни – а в нас довга війна – однією з ключових криз є криза соціального напруження, яке може вимірюватися примітивною формулою «втома*недовіра = напруга».

Втома напряму залежить від ситуації на фронті. Навіть не від протяжности конфлікту. Є прогрес, є перемоги – втома спадає, а разом із нею спадає і напруга. Без перемог і навіть без поразок втома зростає. Тому що перемоги дають надію, а надія сильніша за все. Не вірите мені – спитайте Пісочного Чоловіка.

Недовіра, як і втома, поняття відносне й не вимірюється недовірометром. Але ключовим поняттям у розумінні недовіри є поняття справедливости, яке в кожного різне, але загальний принцип у більшости людей простий: в одному човні всі мають і працювати, і (найголовніше) страждати однаково. Звідси всі її прояви у вигляді скарг на тих, у кого є світло від тих, у кого нема, звідси срачі про те, хто більше українець, між тими, хто виїхав і хто залишився, звідси ж і реакція на Колю Тищенка в Таїланді. Ми можемо ставитися до цього як завгодно, але це є. Ми втомлені і злі.

Напруга буде зростати й буде спадати. Але вже зараз я бачу навіть по собі, що кількість речей, які мене бісять, різко зросла, і дії довбнів на кшталт Тищенка не допомагають мені заспокоїтись. Так, я ще спокійна людина й у мене є хоч якісь інструменти впливу на ситуацію. І я не думаю, що помилюсь, якщо скажу, що напруга в суспільстві є.

І так само, як під надмірною вагою першими ламаються найбільш слабкі кістки в організмі, так і в країні під тиском напруга рве там, де слабко. А слабко в парламенті, слабко в судах, слабко в чиновницькому апараті, слабко серед радянських генералів і серед радянської системи інституцій, які періодично видають себе за сучасні й модернові. І звідти приходить біль, і там ламається скелет.

Ми можемо й мусимо посилювати організм країни вже зараз. Укріплювати слабке, формувати нове, покращувати й будувати. Не можна відкладати все на «після перемоги».

Ми заслужили на нову Україну. Дійсно заслужили.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна криза війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна показала, що українці готові виборювати свою свободу
Яким буде кінець війни в Україні
24 сiчня, 19:08
The Washington Post: Досі незрозуміло, де саме американські війська можуть навчати українців працювати з танком
Американське видання застерігає українців від танкової ейфорії: чому зарано радіти
Вчора, 18:45
Конашенков заявив, що«цілі масованого удару ЗС РФ 26 січня були досягнуті, усі вказані об’єкти уражені».
Кремль похвалився масованим ударом по Україні 26 січня і вигадав нові «перемоги»
Вчора, 16:17

Юрій Гудименко

Напруга в суспільстві зростає. Як діяти українцям
Напруга в суспільстві зростає. Як діяти українцям
Завдання, яке стане перевіркою українців після війни
Завдання, яке стане перевіркою українців після війни
Навіщо українці платять гроші брендам-колаборантам?
Навіщо українці платять гроші брендам-колаборантам?
Коли все стане добре? На жаль, ніколи не буде точної дати
Коли все стане добре? На жаль, ніколи не буде точної дати
Втрати окупантів. Ким був стотисячний «двохсотий»?
Втрати окупантів. Ким був стотисячний «двохсотий»?
Наша зима триває вже десятий місяць
Наша зима триває вже десятий місяць

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
14K
«Бабы еще нарожают!» Путін дав команду російським жінкам
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9951
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї. Реакція соцмереж
7914
Путін готується здійснити великий наступ: американські аналітики назвали напрямки
6324
Битва істориків: В’ятрович звернувся до Грицака

Новини

Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
Вчора, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
Вчора, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
Вчора, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
Вчора, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
Вчора, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
Вчора, 12:54

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту