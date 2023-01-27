Американське видання застерігає українців від танкової ейфорії: чому зарано радіти

The Washington Post: Досі незрозуміло, де саме американські війська можуть навчати українців працювати з танком

Танків замало для масштабного наступу і вони занадто різні в обслуговуванні, пише видання

Отримавши бойові танки від західних союзників, Україна зіштовхнеться з логістичними перешкодами, адже техніка, яку надають партнери, дуже відрізняється в обслуговуванні. Про це пише видання The Washington Post.

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Видання нагадує, що перший батальйон матиме близько 40 танків, в тому числі новітні німецькі Leopard 2A6, і може прибути до весни.

«Але ширший пакет, який Сполучені Штати та інші європейські країни зібрали цього тижня, включає в себе солянку з різних моделей танків, кожна з яких має різні терміни постачання і унікальні логістичні перешкоди. Військові експерти не впевнені, що вони матимуть вирішальний вплив на полі бою – і українські війська все ще потребують навчання, як ними користуватися», – йдеться у матеріалі The Washington Post.

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На думку видання, незважаючи на те, що заплановані для передачі 14 танків Challenger 2 з Великої Британії та 31 танк M1A2 Abrams зі Сполучених Штатів – цінна вогнева сила, варто пам’ятати про додаткові ускладнення, пов'язані із закупівлею боєприпасів, підготовкою боєздатних сил і організацією логістики для численних систем озброєнь.

«Британські Challenger 2 використовують боєприпаси, що відрізняються від стандартів НАТО. А коли йдеться про Leopard 2s, то існують тонкі відмінності між запасами, які має кожна європейська країна – навіть якщо це одна і та ж модель. Іспанський Leopard A4 може мати іншу систему управління вогнем або радіосистему, ніж фінський, хоча вони, по суті, взаємосумісні, кажуть експерти», – наголошує The Washington Post.

На думку експертів, Польща могла б сприяти логістиці та технічному обслуговуванню танків для України, адже також нарощує власні поставки M1 Abrams.

«Одним із головних ускладнюючих факторів є збіднений уран, який використовується у бронепакетах, характерних для американських військових версій танка. Ця броня містить засекречені елементи, які Сполучені Штати зазвичай не експортують», – повідомила The Washington Pos на умовах анонімності особа, знайома з цим питанням.

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Крім того, досі незрозуміло, де саме американські війська можуть навчати українських військових роботі на танку.

«Однією з можливостей був полігон Графенвер у Німеччині, розлогий об'єкт у сільській місцевості Баварії, де цього місяця американські війська почали тренувати батальйон з понад 600 українських військовослужбовців, як поєднувати артилерію, бронетехніку та інші види озброєнь, щоб максимізувати їхній вплив на полі бою», – зазначає видання.

The Washington Post також нагадує, що Берлін як виробник «Леопардів», потребує дозволу на постачання з будь-якої з-понад десятка країн, які експлуатують танк, але він наполягав на тому, що не буде «діяти самостійно».

«Досі Україна покладалася на старі радянські танки Т-72, у яких закінчуються боєприпаси в конфліктах, де домінує важка артилерія. Нові танки відкриють двері до платформ, які підтримують боєприпаси, що можуть бути поповнені союзниками у війні, яка перетворилася на війну на виснаження», – вважає The Washington Post.

До слова, В Україну вже прибули шість систем протидії ворожим безпілотникам. Ловці «Шахедів» захищають енергетичні об‘єкти від атак дронів. Fortem DroneHunter F700 – це автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом.

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Тим часом Британія пропонує збудувати завод із виробництва зброї для ЗСУ в Польщі. З такою заявою виступив голова комітету з оборонних питань парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд.