Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Американське видання застерігає українців від танкової ейфорії: чому зарано радіти

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Американське видання застерігає українців від танкової ейфорії: чому зарано радіти
The Washington Post: Досі незрозуміло, де саме американські війська можуть навчати українців працювати з танком
фото з відкритих джерел

Танків замало для масштабного наступу і вони занадто різні в обслуговуванні, пише видання

Отримавши бойові танки від західних союзників, Україна зіштовхнеться з логістичними перешкодами, адже техніка, яку надають партнери, дуже відрізняється в обслуговуванні.  Про це пише видання The Washington Post.

Видання нагадує, що перший батальйон матиме близько 40 танків, в тому числі новітні німецькі Leopard 2A6, і може прибути до весни.

«Але ширший пакет, який Сполучені Штати та інші європейські країни зібрали цього тижня, включає в себе солянку з різних моделей танків, кожна з яких має різні терміни постачання і унікальні логістичні перешкоди. Військові експерти не впевнені, що вони матимуть вирішальний вплив на полі бою – і українські війська все ще потребують навчання, як ними користуватися», – йдеться у матеріалі The Washington Post.

На думку видання, незважаючи на те, що заплановані для передачі 14 танків Challenger 2 з Великої Британії та 31 танк M1A2 Abrams зі Сполучених Штатів – цінна вогнева сила, варто пам’ятати про додаткові ускладнення, пов'язані із закупівлею боєприпасів, підготовкою боєздатних сил і організацією логістики для численних систем озброєнь.

«Британські Challenger 2 використовують боєприпаси, що відрізняються від стандартів НАТО. А коли йдеться про Leopard 2s, то існують тонкі відмінності між запасами, які має кожна європейська країна – навіть якщо це одна і та ж модель. Іспанський Leopard A4 може мати іншу систему управління вогнем або радіосистему, ніж фінський, хоча вони, по суті, взаємосумісні, кажуть експерти», – наголошує The Washington Post.

На думку експертів, Польща могла б сприяти логістиці та технічному обслуговуванню танків для України, адже також нарощує власні поставки M1 Abrams.  

«Одним із головних ускладнюючих факторів є збіднений уран, який використовується у бронепакетах, характерних для американських військових версій танка. Ця броня містить засекречені елементи, які Сполучені Штати зазвичай не експортують», – повідомила The Washington Pos на умовах анонімності особа, знайома з цим питанням.

Крім того, досі незрозуміло, де саме американські війська можуть навчати українських військових роботі на танку.

«Однією з можливостей був полігон Графенвер у Німеччині, розлогий об'єкт у сільській місцевості Баварії, де цього місяця американські війська почали тренувати батальйон з понад 600 українських військовослужбовців, як поєднувати артилерію, бронетехніку та інші види озброєнь, щоб максимізувати їхній вплив на полі бою», – зазначає видання.

The Washington Post також нагадує, що Берлін як виробник «Леопардів», потребує дозволу на постачання з будь-якої з-понад десятка країн, які експлуатують танк, але він наполягав на тому, що не буде «діяти самостійно».

«Досі Україна покладалася на старі радянські танки Т-72, у яких закінчуються боєприпаси в конфліктах, де домінує важка артилерія. Нові танки відкриють двері до платформ, які підтримують боєприпаси, що можуть бути поповнені союзниками у війні, яка перетворилася на війну на виснаження», – вважає The Washington Post.

До слова, В Україну вже прибули шість систем протидії ворожим безпілотникам. Ловці «Шахедів» захищають енергетичні об‘єкти від атак дронів. Fortem DroneHunter F700 – це автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом.

Тим часом Британія пропонує збудувати завод із виробництва зброї для ЗСУ в Польщі. З такою заявою виступив голова комітету з оборонних питань парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд.

Читайте також: Польща передасть Україні танки: стала відома кількість
Теги: війна росія тероризм допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна потребує сучасної зброї для контрнаступу
Танки для України. Чому цей процес такий повільний
Сьогодні, 13:12
Процес постачання танків Abrams Україні може розтягнутися на місяці
Нові нюанси постачання танків Україні та приїзд аудиторів США у Київ: головне за ніч
Сьогодні, 07:39
Виробник танків Leopard готовий до збільшення попиту на боєприпаси до своєї техніки
Виробник танків Leopard готовий до збільшення попиту на боєприпаси до своєї техніки
Сьогодні, 04:12

Соціум

Американське видання застерігає українців від танкової ейфорії: чому зарано радіти
Американське видання застерігає українців від танкової ейфорії: чому зарано радіти
У Росії зазнав аварії вертоліт Мі-8
У Росії зазнав аварії вертоліт Мі-8
Патріарх Кирило назвав страх смерті для росіян «імпортованою хибною цінністю»
Патріарх Кирило назвав страх смерті для росіян «імпортованою хибною цінністю»
Хакер із Нідерландів викрав та виставив на продаж особисті дані громадян чотирьох країн
Хакер із Нідерландів викрав та виставив на продаж особисті дані громадян чотирьох країн
Колишній російський розвідник розповів про кількість бункерів у Путіна
Колишній російський розвідник розповів про кількість бункерів у Путіна
В Іспанії невідомий напав із ножем на вірян у церкві
В Іспанії невідомий напав із ножем на вірян у церкві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Фотомить із Джонсоном принесла «слузі» Камельчуку проблеми
19K
27 січня: що сьогодні відзначають, прикмети та заборони в цей день
13K
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї (фото)
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
У Росії вже знають ім'я наступника Путіна – Данілов
9904
Іноземні найманці ПВК «Вагнер» розповіли, скільки отримують грошей за вбивства в Україні

Новини

Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
Сьогодні, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
Сьогодні, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
Сьогодні, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
Сьогодні, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
Сьогодні, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
Сьогодні, 12:54

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту