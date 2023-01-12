Довоювалися. Як Путін покалічив російську економіку

Головною економічною жертвою війни став російський середній клас

Російська економіка виявилася доволі стійкою попри санкції. Почасти це можна пояснити активною торгівлею енергоресурсами з Китаєм та Індією: інші ринки для РФ майже закрилися, тоді як Індія і Китай скористалися шаленими дисконтами, запропонованими Росією. Ще одне пояснення, чому російська економіка досі на плаву – санкції запроваджувалися упродовж року і потрібен час, щоби ефект від них став помітний.

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Високопоставлений чиновник Міністерства фінансів США повідомив Reuters на умовах анонімності: санкції підштовхують Росію до рецесії. Вони починають повертати РФ назад, у закриту економіку. За словами чиновника, Росія бореться з різкою інфляцією, скороченням експорту і дефіцитом. Він назвав зростання рубля результатом жорсткого контролю за рухом капіталу і валютних обмежень.

Рецесія – загальне зниження економічної активності. Характеризується нульовим ростом валового національного продукту (стагнація) чи його падінням протягом більше ніж пів року. Закрита економіка – тип економіки, де імпорт та експорт товарів та послуг не відбувається. Мета такої економіки – задовольнити всі потреби внутрішніх споживачів у межах кордону країни.

«Економічні наслідки, з якими стикається Росія, серйозні: висока інфляція, яка буде тільки рости, і глибока рецесія, яка буде тільки поглиблюватися», – додав американський чиновник. Як закрита економіка, зазначає він, Росія споживатиме тільки те, що вона виробляє. Щоправда, до цього дійде не одразу.

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Дефіцит бюджету: втрати зросли більш ніж на третину

Дефіцит федерального бюджету Росії збільшився і становив у грудні 2022 року рекордні $56 млрд. Ключовою причиною стало падіння доходів від експорту нафти та збільшення витрат на війну в Україні, інформує Bloomberg на основі своїх розрахунків.

«Дефіцит федерального бюджету за весь 2022 рік становив близько $46 млрд. При тому, що протягом 2021 року бюджет РФ переважно був профіцитним», – зазначає агентство. За даними Bloomberg, витрати російського бюджету за рік зросли більш ніж на третину, порівняно з довоєнними показниками. Потік доходів від нафти, газу та інших експортних сировинних товарів у першому півріччі допоміг компенсувати зростання витрат бюджету, але зараз ця тенденція змінюється.

Ціни на російську нафту впали після того, як країни G7 запровадили для них «стелю». Щоби покрити дефіцит, російський уряд вже почав скорочувати або відкладати невійськові витрати та обговорює підвищення податків для деяких великих компаній.

«Дефіцит держбюджету 2023 року прогнозується на рівні 2% від ВВП, що відповідає рівню 2022 року. Проте прогноз заснований на ціні на нафту в $70 за барель», – підкреслює агентство.

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Станом на 11 січня, Urals коштує $53 за барель.

Динаміка балансу федерального бюджету РФ

Витрати російського бюджету за рік зросли більш ніж на третину проти довоєнних показників

Російська нафта продовжує дешевшати

Завдяки встановленій ціновій стелі на російську нафту Кремль щодня втрачає $172 млн прибутків. А з 5 лютого ціна втраченої вигоди зросте до $280 млн на день, адже обмеження цін пошириться на нафтопродукти, пише Bloomberg.

Доповідь гельсінського Центру досліджень у галузі енергетики та чистого повітря (CREA) містить додаткові докази того, що обмеження, введені країнами «Великої сімки» і санкції Європейського союзу б'ють по Москві. Зокрема – флагманська російська нафта вже продається за ціною нижчою за світові. Російська нафта сорту Urals наразі торгується на рівні $53 за барель, тоді як базова ціна на нафту марки Brent становить трохи більше $80 за барель.

За даними CREA, подальше зниження верхньої цінової межі до $25-35 за барель (замість нинішніх $60 – саме таку стелю запровадила «Велика сімка») скоротить доходи РФ від експорту нафти як мінімум ще на 100 млн євро на день. Зазначимо: нині ціна на російську нафту впала нижче «стелі» саме на тлі новин про запровадження цієї «стелі». Експерти прогнозують, що далі російська нафта продовжить дешевшати.

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Графіка Minfin.com.ua

Яніс Клюге, старший юрист Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки відзначає ще один момент: «Майже повна заборона ЄС на імпорт російської нафти морем є чи не найбільш значущим заходом, застосованим на сьогоднішній день», – пише Politico.

Російська економіка скоротилася

Згідно з прогнозами російського уряду та Центробанку, російська економіка у 2022 році мала зрости приблизно на 3%. Однак цьому статися не судилося через введені санкції. За підсумками 2022 року, економіка стала на 6% меншою, ніж була би, якби Путін не напав на Україну.

6% ВВП Росії еквівалентно 9 трлн рублів ($130 млрд). Ця цифра покрила би бюджет охорони здоров’я Росії на шість років або бюджет її освітньої сфери на сім років.

Зовнішні обмеження і далі стоятимуть на заваді розвитку російської економіки: західні ринки закриті, в Азії висока конкуренція. Замість активного інвестування в інновації та технології влада РФ витрачає гроші на армію. Інвестиції у розвиток населення все більше пов’язуються з політикою: фінансування виховання «патріотичних» почуттів збільшено у шість разів, тоді як фінансування академічної галузі фактично припинено.

«У сучасному світі економічний розвиток формують не ресурси, а людський капітал. Ігнорування цього паралізує економічний розвиток», – зазначає The Bell.

Динаміка ВВП Росії з та без війни та санкцій

Червона лінія – реальна динаміка ВВП РФ, сіра лінія – гіпотетична динаміка у разі, якби не було війни та санкцій

Росіяни біднішають і тікають з країни

Російський середній клас став головною економічною жертвою розв’язаної Кремлем війни. Реальні доходи росіян у 2022 році впали на 2,2%. Водночас спостерігалося постійне зростання доходів найбідніших верств суспільства, ймовірно, за рахунок широкого спектру соціальних виплат, пише The Bell з посиланням на дані Держкомстату РФ.

Це не перший випадок за останні 15 років, коли російський середній клас найбільше страждає від економічної кризи. Спершу – від кризи 2008-2009 років, потім у 2014 році. Пандемія коронавірусу лише погіршила ситуацію, і частина російського середнього класу перетворилася на бідноту. Національне агентство фінансових досліджень РФ визнало: у найближчій перспективі покращити становище середнього класу неможливо.

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«Щоби досягти підйому, державі необхідно підтримувати технологічний розвиток, підвищувати продуктивність праці, підвищувати реальні доходи та підтримувати сім'ї з дітьми. Уряд пообіцяв зробити це у 2010-х роках, але ці обіцянки давно забуті», – пише The Bell.

Дохід домогосподарств

Червона лінія – бідні, сіра – середній клас, фіолетова – багаті росіяни

Частина російських підприємців втратила бізнес після того, як влада заблокувала Instagram. Таким чином російський уряд, може, і виграв, з точки зору пропаганди, але програв, з точки зору отримання податків. Сотні російських інстаблогерів, які заробляли у соцмережі продажем товарів та послуг, втратили свої прибутки.

Спочатку здавалося, що ця кіберблокада не працюватиме, оскільки аналогічна заборона Telegram кількома роками раніше мало вплинула на аудиторію месенджера. Однак цього разу блокада виявилася набагато успішнішою. Влада змусила провайдерів встановлювати спеціальні пристрої для контролю трафіку, що зробило блокування набагато ефективнішим. Закон також дозволяє державі блокувати послуги VPN. Незважаючи на це, з березня по липень 2022 року Росія була другою у світі за кількістю завантажень VPN.

За даними Mediascope на кінець лютого 2022 року Instagram у Росії щодня використовували 32 млн людей. До початку квітня їхня кількість зменшилася вдвічі, а до початку грудня – до 7 млн. Зараз середній російський користувач проводить в Instagram 15 хвилин на день, у порівнянні з довоєнними 41 хвилинами.

Напрями еміграції з РФ у 2022 році

Найбільше росіян під час війни втекли до Грузії, Казахстану та Туреччини

Позбавлені доходів і налякані мобілізацією росіяни почали масово тікати з країни. За оцінками The Bell, з лютого 2022 року країну залишили щонайменше пів мільйона громадян РФ. Для Росії це означає не тільки недоотримання податкових надходжень у бюджет, а й втрату кваліфікованих кадрів.

У статті використані матеріали The Bell, Bloomberg, Politico та Reuters.

Наталія Сокирчук, «Главком»