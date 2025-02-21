Головна Думки вголос Юрій Гудименко
search button user button menu button
Юрій Гудименко Політичний діяч

Лютий – місяць, який завжди показував світу, хто ми є. Але світ не розумів цього

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Весь Всесвіт може бути проти нас. Але це тільки розпалює нашу лють
фото: depositphotos.com

Ми є ті, хто бився завжди. І цього ніхто не зрозумів

Наскільки ж вони нічого не розуміють про нас.

Ані росіяни, ані інші сусіди, ані наші союзники, партнери, ті, хто далеко за океаном і ті, хто майже поряд на мапі.

Все ж на поверхні. Все відкрито. Але вони дивляться і не бачать.

Ми є та нація, яка з деревʼяними палками і тоненькими щитами вийшла проти снайперів на Майдані і перемогла.

Ми є ті, хто зупинив навалу у лютому 2022. Ту саму, яку ми за всіма розрахунками і друзів, і ворогів зупинити не могли.

Ми є ті, чиї діди і прадіди билися з комуністами у лісах і горах, розуміючі, що перемогти неможливо. І потім вони ж, кинуті у тюрми, підіймали повстання, аби просто дотягнутися до горлянки ворога – і піти у засвіти з честю і зброєю у руках.

Ми є ті, хто бився завжди. І цього ніхто не зрозумів. Ані Путін. Ані Трамп. Ані інші.

Ми є щит Європи. Щит може здаватись незручним. Може – задорогим. Щит може натирати руку до крові. Але без щита тобі кінець.

Якщо ви лицарі – вам потрібен щит. Якщо ви жертви – вам потрібен ошийник раба.

Ми є щит, що бере на себе удар. На наших душах безліч зазубрин, щербин, наші серця в крові, бо всі ми втратили когось і втратили щось.

Але ми тут тисячу років. Ми були тут вчора. Ми стоїмо тут сьогодні. І ми будемо стояти тут завтра. Біля могил наших друзів.

Ми сьогодні дивились з сином документальний фільм про Майдан. Цей фільм дивилися тисячі людей в усьому світі. Можливо, мільйони. І я впевнений, що вони дивилися – і не бачили. Слухали – і не чули.

Людей, які вірять у правду більше, ніж у смерть, перемогти неможливо.

Лютий – це місяць, який завжди показував світу, хто ми є. А світ дивився і не бачив.

Ми переможемо. Я вірив у це тоді, вірив у 2022-му, вірю зараз, бо знаю нашу історію і знаю наших людей.

Весь Всесвіт може бути проти нас. Але це тільки розпалює нашу лють.

Лютий – наш місяць. Ви дійсно мали б це зрозуміти.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін Україна росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Щоб зупинити Росію, потрібні рішучі дії»
Обіцянка Трампа про сильне лідерство США має початися з України
21 сiчня, 21:02
Три фактори, які здатні зламати Путіна
Чому Москва панікує після заяв Трампа
28 сiчня, 11:13
Сергій Плохій: Наступний лідер Росії буде топтатися по Путіну
Сергій Плохій: Наступний лідер Росії буде топтатися по Путіну
26 сiчня, 10:00
США заморожуть гранти на 90 днів
США заморожують більшість грантів на іноземну допомогу
25 сiчня, 11:33
Такий вигляд має Торецьк після боїв
РФ, ймовірно, змінює свої пріоритети на Донеччині
27 сiчня, 06:49
29 січня дрони атакували нафтопереробний завод у місті Кстово
Четвертий за величиною в РФ: деталі про нафтопереробний завод у Кстові, який атакували дрони
29 сiчня, 08:35
Окупанти завдали ракетного удару по Полтавщині
Стало відомо, в якій області РФ атакувала газову інфраструктуру
11 лютого, 07:30
Габбард протягом останніх років неодноразово висловлювалася проти продовження підтримки Україні
Сенат США затвердив Тулсі Габбард главою Національної розвідки. Що про неї відомо
12 лютого, 20:23
Бойові літаки F-16 в повітрі в Україні
Україна влітку збила свій F-16 через США – WSJ
15 лютого, 01:28

Юрій Гудименко

Лютий – місяць, який завжди показував світу, хто ми є. Але світ не розумів цього
Лютий – місяць, який завжди показував світу, хто ми є. Але світ не розумів цього
Чому не варто прогнозувати, коли буде день Перемоги
Чому не варто прогнозувати, коли буде день Перемоги
Мобілізація та безумство
Мобілізація та безумство
Не проблема, а перевага: як бізнесу стати партнером для ветерана
Не проблема, а перевага: як бізнесу стати партнером для ветерана
Чому українці все рідше вживають слово «війна»
Чому українці все рідше вживають слово «війна»
Ми або будемо багатими, або помремо. Іншого вибору немає
Ми або будемо багатими, або помремо. Іншого вибору немає

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 лютого 2025
47K
Кремль здивований риторикою Трампа щодо Зеленського – Bloomberg
8926
США перестали продавати зброю Україні? Нардеп Костенко зробив заяву (оновлено)
5417
У Європі змінилась тривалість життя: дані дослідження
4746
Трамп засмучений заявами Зеленського – Волц

Новини

21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
19 лютого, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
19 лютого, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 лютого, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua