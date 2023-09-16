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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Битва за Андріївку. Це епічна перемога ЗСУ

glavcom.ua
3-тя штурмова бригада ЗСУ продемонструвала перевагу над росіянами в боєздатності, організації, управлінні
фото: 3 ОШБ

У цих боях загинуло, на жаль, багато справжніх героїв та патріотів України

15 вересня увійде в історію як блискуча перемога українських військ та розгром росіян у битві за село Андріївка під Бахмутом, яка розпочалась у травні цього року.

Підтверджені втрати росіян тільки за останній місяць, які згодом будуть продемонстровані – командир 85-і мотострілецькоі бригади, начальник розвідки 72-і мотострілецькоі бригади, три командира батальонів 72-і бригади, сотні солдат та офіцерів. Ворог чинив шалений спротив – ціла російська бригада обороняла одне село з двох вулиць та півсотні будинків, кожного дня росіяни з Андріївки виносили 200-х та 300-х, присилали поповнення, направляли штурмові групи для контратак. Фланги 72-і бригади прикривали 85-та та 57-ма мотострілецькі та 31-ша десантно-штурмові бригади. У складі російського угруповання в районі Андріївки діяли окремі підрозіди – кадирівська гвардія «Ахмат», 10-та бригада спецназ ЗС РФ, окремий розвідувальний батальйон ВДВ «Еспаньола», озброєний великою кількістю FPV дронів. Росіян підтримували значні сили авіації.

Але 3-тя штурмова бригада ЗСУ під командуванням полковника Андрія Білецького продемонструвала перевагу над росіянами в боєздатності, організації, управлінні. Це стало перемогою саме якості над кількістю. Перемога була б неможлива без ефективних дій приданих 3-й штурмовій підрозділів – частин 92-і механізованої бригади, прикордонників, стрілецького батальону, кількох підрозділів ударних дронів, артилерийськоі підтримки сусідніх бригад та артилерії ОТУ.

Ось так досягається прорив та знищення вузлів ешелонованоі оборони ЗС РФ – треба уважно вивчити принципи організації та застосування військ 3-й штурмовоі бригади у битві за Андріївку.

У цих боях загинуло, на жаль, багато справжніх героїв та патріотів України. Ворог був потужний та не поступався ні у кількості військ, ні у кількості боєприпасів. Але втрати росіян в рази вище. Чому? 3-тя штурмова не проводила «м‘ясні штурми», а навпаки, створювала перевагу у маневрі вогнем, постійно покращувала ситуаційну обізнаність, ретельно будувала взаємодію та злагодженість, перегравала противника у тактиці та швидкості ухвалення рішень. Головним принципом було уникнути значних жертв особового складу та зберігати високий темп втрат противника.

Вітаю з цим справжнім успіхом воїнів, які взяли участь у жорстоких боях за Андріївку – уся ваша важка праця дала результат.

Вічна слава усім героям, хто наближав цю перемогу ціною свого життя.

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Джерело
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Теги: Бахмут ворог втрати солдат перемога росіяни війна

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