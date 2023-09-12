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Віктор Андрусів Радник Міністра внутрішніх справ України

Очі Перемоги

glavcom.ua
Очі наших воїнів стомлені, але без тіні сумніву
фото: ЗСУ

Спостереження з лінії фронту

Батько трьох малих дітей сідає навпроти мене після пострілів з гармати. Очі стомлені. Він спокійно дивиться на мене і каже: вбити цих п**арів найкраще, що я можу зробити для своїх дітей.

Батько, який пішов на війну разом з сином, закурює цигарку і дивиться на мене стомленими очима. «Син на сусідній позиції воює, він в мене офіцер. А я вже старший солдат. А які в нас варіанти – тільки вибити їх з нашої землі. Тільки перемога».

Молодий солдат з татуюваннями вікінгів сидить на ящику з під снарядів і п’є каву. Очі теж стомлені. Він робить ковток кави і каже мені: нема тут романтики і хорошого життя. Але є можливість вбивати цих п**арів стільки, скільки зможемо. І я буду це робити.

Комбат старший чоловік. Дивиться на мене добрими очима, ніби батько. «Хлопці хороші в мене. Мусимо робити свою справу, а справа наша вбивати погань, поки не підуть з нашої землі. Воюємо за перемогу».

Очі перемоги стомлені, але без тіні сумніву.

А ваші?

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Теги: ЗСУ перемога солдат

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